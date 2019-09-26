Общество

Как зарегистрировать недвижимость в другом регионе?

Кадастровая палата по Псковской области примет у Вас документы по экстерриториальному принципу. Экстерриториальный принцип - достаточно удобный и работающий способ подачи документов на государственную регистрацию прав и постановку объектов на кадастровый учет. Это возможность обращаться в офис приема-выдачи документов независимо от места расположения объекта недвижимости. Достаточно подать заявление в Кадастровую палату на территории Псковской области. Такая возможность предусмотрена для заявителя Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».

В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу регистрацию прав, сделок, ограничений и обременений, постановку на кадастровый учет проводит орган регистрации по месту нахождения объекта недвижимости. Кадастровый учет объектов недвижимости проводится на основании межевого плана (если это земельный участок) или технического плана (если это здания, сооружения, жилые дома, квартиры и иные объекты капитального строительства (ОКС), предоставляемого в виде оптического компакт-диска. Указанные требования установлены для всех обращений, связанных с кадастровым учетом на территории Российской Федерации, независимо от способа обращения. При этом никаких дополнительных плат не взимается. Регистрация проводится на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту приема от заявителя документов в бумажном виде и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью государственного регистратора этого органа. Государственный регистратор проводит проверку представленных документов на предмет отсутствия, предусмотренных Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», оснований для возврата заявления без рассмотрения, а также - их соответствия требованиям закона.

Благодаря созданию в Росреестре единой информационной системы, охватывающей и кадастровый учет, и регистрацию прав на недвижимость, граждане получили возможность подавать по экстерриториальному принципу одно заявление и на кадастровый учет, и на регистрацию права, и в результате получить единый документ из Реестра недвижимости. Получать документы после проведения государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав нужно по месту подачи документов.

Для оказания услуги по экстерриториальному приему выделены отдельные офисы в каждом субъекте России. Офисы приема - выдачи документов на территории Псковской области, в которых можно подать заявление на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав по экстерриториальному принципу, расположены по следующим адресам:

Псковская область, г. Псков, ул.Рабочая, д.11.

Псковская область, р.п. Бежаницы, ул. Смольная, д. 20

Псковская область, г. Великие Луки, ул. Малышева, д. 1А

Псковская область, г. Гдов, ул. К.Маркса, д. 39

Псковская область, г. Невель, ул. Комсомольская, д. 5

Псковская область, г. Остров, ул.111 Стрелковой дивизии, д.1

Псковская область, г. Опочка, ул. Ленина, д. 17/11

Псковская область, г. Порхов, пр. Ленина, д. 43

Псковская область, п. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д. 42

Псковская область, р.п.Струги Красные, ул. Советская, д. 24

Получить справочную информацию по приему документов по экстерриториальному принципу можно по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра 8-800-100-34-34, по телефону 8(8112) 649301(доб.2140), в группе ВКонтакте, написав на электронную почту filial@60.kadastr.ru