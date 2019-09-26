Общество

Михаил Ведерников поздравил с Днем туризма жителей Псковской области и представителей туриндустрии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с Днем туризма жителей Псковской области и представителей туриндустрии.

«Поздравляю с Всемирным днем туризма!

Отношение к развитию туризма в Псковской области за последние десятилетия серьезно изменилось. Если раньше мало кто всерьез рассматривал это направление как мощную точку роста экономики, то сегодня даже в федеральной Стратегии пространственного развития оно определено как естественная и перспективная экономическая специализация нашего региона.

Подтверждение этой мысли мы наблюдаем ежегодно: непрерывный рост туристического потока, успешное участие в федеральных проектах, таких как «Серебряное ожерелье России», «Русские усадьбы» и «Императорский маршрут», признание наших исторических памятников на международном уровне и включение их в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

О произошедших изменениях свидетельствует уже то, что в настоящее время мы говорим не столько о нереализованном потенциале, сколько о поддержании динамично растущего туристского сектора. При этом всегда нужно помнить, что никакие фундаментальные исторические и экономические факторы не смогут заменить активное бизнес-сообщество, гостеприимство и самобытность современных жителей Псковской области, общую готовность отрасли к изменениям и освоению новых возможностей и ресурсов.

Поэтому хочу выразить искреннюю благодарность каждому сотруднику туристической сферы за отличную работу, инвесторам — за доверие к области, жителям — за содействие во всех наших начинаниях. Мы добились серьезных результатов, и готовы двигаться дальше.

Уверен, наши общие усилия позволят и впредь ставить новые рекорды, помогут обеспечить стабильное и системное развития туризма в Псковской области. Желаю вам вдохновения, сил и успеха! С праздником!» - пишет губернатор в поздравлении.