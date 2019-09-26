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Проект капремонта улицы Яна Фабрициуса обсудили депутаты Псковской гордумы

Проект капремонта улицы Яна Фабрициуса на участке от улицы Металлистов до улицы Вокзальной обсудили депутаты Псковской городской Думы на очередной сессии 27 сентября. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с основным докладом по вопросу выступила представитель проектной организации Елена Трошкова.

По ее словам, проект предусматривает незначительное уширение проезжей части - от полуметра до метра по обеим сторонам, для чего потребуется снести деревья. По нормам расстояние от дерева до поребрика проезжей части должно быть не менее 2 метров, однако, на деле максимальное расстояние - не более 1 м 80 см.

«Конечно, оголять улицу от деревьев не хочется, и мы настроены максимально сохранить деревья. Поэтому в результате переговоров возникла идея рассматривать определенное допустимое расстояние - 0,7 м, чтобы деревья не сносить», - сообщила Елена Трошкова, пояснив, что в рамках проекта можно осуществлять посадку новых деревьев взамен спиленных.

Порядка 18 деревьев можно посадить на месте снесенных, придерживаясь нормы не менее 0,7 м от поребрика, добавила она. Первоначально проект капремонта улицы на участке между Металлистов и Вокзальной предусматривал снос 163 деревьев, после пересмотра проекта с учетом нормы 0,7 им их число сократилось до 48. Между тем, на участке улицы Фабрициуса от Кузнецкой до Гражданской проектом предусматривался снос 180 деревьев, после пересмотра - 99.

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Ряд депутатов в ходе обсуждения вопроса вновь высказались против массового сноса деревьев. Глава городской администрации Александр Братчиков подчеркнул: «Мы понимаем, что все деревья спиливать некорректно, поэтому идем на меры, которые позволят обеспечить максимальное сохранение деревьев. Поэтому разрабатываем новое техзадание, по которому будет скорректирован проект капремонта улицы».

В рамках обсуждения снова разразилась дискуссия вокруг того, спиливать деревья или нет, и если спиливать, то каким должно быть допустимое расстояние от деревьев до проезжей части. Так, Григорий Турчин, на территории чьего округа идут ремонтные работы, напомнил, что уже не первый раз в историческом центре города при реконструкции сносят множество деревьев. Так получилось на улице Калинина и возле стадиона «Машиностроитель». Главное, по его мнению, высаживать новые взамен удаленных.

Депутат Денис Иванов призвал внести в Правила благоустройства и озеленения Пскова пункт о необходимости соблюдения допустимого расстояния между деревьями и проезжей частью при ремонте улиц, а депутатов оградить от обсуждений этих вопросов. «Депутатов надо убрать от этого, а то все это превратится в фарс», - подчеркнул депутат, напомнив, что вопрос по деревьям на улице Фабрициуса поднимался аж на четырех профильных комитетах гордумы.

В конечном счете депутаты приняли информацию о капремонте улицы к сведению и утвердили обязательство администрации Пскова по высадке необходимого количества деревьев вместо спиленных на улице Фабрициуса.