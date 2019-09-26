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Какие выбрать сапоги ребенку на первые морозы?

В сентябре, пока еще тепло, с обувью вопросов не возникает. Но что делать ближе к ноябрю, когда начинаются первые морозы, холодно, выпадает и тает первый снег, появляется грязь и слякоть?

Специалисты рекомендуют носить другую обувь - сапоги или сноубутсы из ЭВА.

Что такое сапоги из ЭВА?

Это те же резиновые сапоги, только в них тепло даже зимой. В отличие от резины материал ЭВА не «холодит» ногу и отлично сохраняет тепло, как термос.

Внутри мягкий и теплый вкладыш. Он бывает флисовый или меховой. С добавлением натуральной шерсти не менее 80%.

Сапоги из ЭВА идеальны для прогулок по глубоким лужам. Они полностью водонепроницаемые и отлично защищают от воды и грязи.

Сколько стоят такие сапоги?

В чем отличие сноубутсов?

Сноубутсы - это что-то среднее между обычной обувью и сапогами из ЭВА.

Они тоже рассчитаны на прогулки по лужам и мокрому снегу, но в отличие от сапог из ЭВА полностью защищает от воды только низ сноубутсов, а верх - сделан из ткани.

Ткань, конечно, влагоотталкивающая. Но сам стык между низом и верхом в такой обуви негерметичен. И если зайти в глубокую лужу больше чем на 30 секунд, ноги могут промокнуть.

Поэтому сноубутсы следует выбирать только для неглубоких луж.

По температурному режиму они близки к сапогам из ЭВА. В зависимости от модели их оптимально носить до первых серьезных морозов.

Сколько стоят такие сноубутсы?

Сноубутсы до -10 ºС – от 1 490 руб.

Сноубутсы ЭВА до -15 ºС – от 1 290 руб.

После каждой прогулки и сапоги, и сноубутсы нужно сушить. Можно набить их бумагой – она отлично поглощает влагу. Или использовать электрические сушилки.