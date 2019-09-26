Общество

Не стесняясь, спиливать деревья, мешающие развитию Пскова, призвал Денис Иванов

Не стесняясь, спиливать деревья, мешающие развитию Пскова, призвал руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Денис Иванов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое мнение он высказал на сессии гордумы во время рассмотрения вопроса о капремонте улицы Яна Фабрициуса.

Проект капремонта предусматривает массовый снос деревьев, поскольку их расстояние до проезжей части меньше установленной нормы - не менее 2 метров. Чтобы избежать массового сноса деревьев, городские власти совместно с проектировщиком предварительно обсудили идею рассматривать определенное допустимое расстояние - 0,7 м.

Денис Иванов в рамках обсуждения высказался за снос деревьев. «Понимаю обеспокоенность за деревья, но строить дороги, представляющие опасность, тоже неправильно. Безопасность должна быть превыше всего. Прошу поддержать снос деревьев. 70 см - слишком маленькое расстояние. Чуть повернул руль - и все, водитель в опасности», - отметил депутат.

Он также подчеркнул, что улицы Яна Фабрициуса является основной магистралью города, но транспортный поток на ней невысокий, потому что ездить невозможно. «Мало того, что колейность большая, так еще и деревья. Мы живем в мегаполисе, где-то можно и пожертвовать какими-то моментами. Давайте рационально подойдем к вопросу. Нужно спиливать, не стесняясь, деревья, которые мешают развитию города», - заключил Денис Иванов.