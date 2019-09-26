Общество

Более 2 тысяч вопросов жителей Псковской области решены с помощью программы «Инцидент менеджмент»

С начала года более 2 тысяч обращений жителей Псковской области, которые они оставили в социальных сетях, были решены при помощи программы «Инцидент менеджмент». По информации регионального администратора, это составляет 70% от общего числа жалоб, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Программа «Инцидент менеджмент» проводит мониторинг пяти социальных сетей («ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники») по ключевым словам. Обнаруженная проблема направляется региональному администратору, который сортирует все обращения по степени важности и направляет их в соответствующие Комитеты или муниципалитеты. О принятом решении представители исполнительной власти в течение суток информируют заявителя в социальных сетях. Несколько вопросов одной тематики могут быть собраны в кейс, тогда ответ на него будет размещен сразу на всех платформах, где появлялись жалобы.

Отметим что система «Инцидент менеджмент» создана для оперативного реагирования на темы, поднимаемые пользователями соцсетей. Мониторинг ведется семь дней в неделю. Программа отбирает в соцмедиа негативные сообщения, жалобы и наболевшие вопросы.