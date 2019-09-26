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Общество

Псковичей приглашают принять участие во второй встрече «Ганзейского клуба»

27.09.2019 13:31|ПсковКомментариев: 0

Второе заседание «Ганзейского клуба» состоится 17 октября в 18:00. К участию в «Ганзейском клубе» приглашаются волонтеры Международных Ганзейских дней и молодежь, которой интересна Ганзейская тематика и международные связи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ. 

Темой встречи станут города-побратимы Пскова – Нойс (Германия) и Перт (Шотландия). Лекция будет посвящена истории городов и их взаимодействию с Псковом. Помимо этого, будет проведена викторина и чаепитие.

Занятие пройдет в Молодежном центре (Максима Горького, 15). Количество мест ограничено. Запись по ссылке

Источник: Псковская Лента Новостей
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