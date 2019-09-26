Общество

Павел Андреев назначен руководителем городского управления строительства и капремонта без приставки «и.о.»

Псковская городская Дума согласовала возможность заключения трудового договора и его условий с начальником управления строительства и капитального ремонта администрации города Павлом Андреевым. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято тайным голосованием на очередной сессии Псковской городской Думы 27 сентября. За проголосовал 21 депутат, против - 1.

Напомним, с декабря 2017 года и до настоящего времени Павел Андреев возглавлял управление в статусе исполняющего обязанности начальника.

Павел Андреев поблагодарил депутатов за принятое решение, причем, хотел это сделать еще до того, как депутаты окончательно утвердили протокол. Когда Елена Полонская сказала ему «Подождите, Павел Петрович», глава администрации Пскова Александр Братчиков пошутил: «Просто Павел Петрович ждал два года».

Когда же Павлу Андрееву предоставили слово, он поблагодарил депутатов за оказанное доверие.