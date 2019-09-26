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Общество

Пешеходный мост через Пскову будет передан в оперативное управление Специализированной службы

27.09.2019 13:07|ПсковКомментариев: 0

Пешеходный мост через Пскову будет передан в оперативное управление МКУ Пскова «Специализированная служба». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на очередной сессии Псковской городской Думы 27 сентября принято решение дать согласие администрации города на закрепление данного сооружения за МКУ на праве оперативного управления.

Как пояснил глава городской администрации Александр Братчиков, данный мост находится на балансе КУМИ, но обслуживает его «Специализированная служба», поэтому решение о передаче сооружения в оперативное управление было бы логично.

Напомним, пешеходный мост был построен в начале 80-х годов прошлого века на месте исторически сложившегося перехода через реку у церкви Богоявления.

Кроме того, в оперативное управление «Специализированной службы» передана ливневая канализация на улицах Калинина и Красных Просвещенцев.

Источник: Псковская Лента Новостей
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