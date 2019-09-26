Общество

Нежилое здание в «Орлецах» отдадут в аренду для оказания ритуальных услуг

Псковская гордума дала согласие на проведение аукциона на право заключения договора аренды в отношении нежилого здания на территории кладбища «Орлецы». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на очередной сессии 27 сентября.

Здание площадью 120 кв м находится в муниципальной собственности. Речь идет о том, чтобы передать его в аренду на 5 лет для осуществления деятельности по обеспечению ритуальных услуг.

Ранее здание находилось на праве хозяйственного ведения МП г. Пскова «Комбинат благоустройства» и в апреле 2017 года было передано в казну города.

Выбор вида разрешенного использования (целевого назначения) объекта капитального строительства обусловлен его нахождением в границах территориальной зоны СН2 «Зона кладбищ» регламентами которой вид разрешенного использования «Объекты для обеспечения ритуальных услуг» относится к основным видам разрешенного использования.