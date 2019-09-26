Общество

Для псковских пенсионеров провели кулинарный конкурс

В рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» в Псковском Красном Кресте состоялся кулинарный конкурс по выпечке мини-сырников в духовом шкафу. По условиям соревнования участникам пяти столов, сидящим по четыре человека, предлагалось из одинакового набора ингредиентов испечь мини-сырники. По величине готовый продукт не должен быть более грецкого ореха, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского Красного Креста.

Старание пожилых людей и творческий подход были заметны с первой минуты. В конкурсе приняли участие 20 «кулинаров», и надо заметить, что в процессе приготовления «соперники» не общались друг с другом.

В итоге кулинарное лакомство получилось у команд разным. Своей выдумкой участники конкурса удивили весь состав жюри. Среди выпечки были классические сырники, сырники с изюмом, с кусочками яблок и даже с рыбной икрой. Общее количество приготовленных мини-сырников составило 188 штук.

Выделить самый лучший способ приготовления творожного кушанья было сложно, и комиссия решила, что все мини-сырники, изготовленные руками участников конкурса и выпеченные в духовом шкафу, признать настоящим кулинарным шедевром. Пожилые люди угощались творожным изделием с малиновым вареньем и со сметаной. Во время чаепития некоторые участники признались в том, что впервые занимались выпечкой мини-сырников в духовке и придя домой, непременно испекут такие же маленькие сырники своим внукам.

Напомним, что кулинарный конкурс в клубе «Здоровое питание» проведён в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.