Общество

Молодежный Совет Псковского филиала поддержал всероссийскую акцию Почты России #EcoGreenChallenge

Активисты Молодежного Совета Почты России провели по всей стране акцию по озеленению территорий – #EcoGreenChallenge. Псков присоединился к участникам проекта, который проводится с целью популяризации экологического движения и улучшения природного климата всей страны. В рамках проекта почтовики высаживают деревья и проводят субботники по всей России.

Почтовые зеленые аллеи появляются во многих городах России, ведь посадка деревьев – это отличный повод внести свой вклад в сохранение экологического ландшафта родного города и страны в целом. Участие в акции – лишь первый небольшой шаг на пути массового озеленения. В планах – продолжить это начинание и в следующем сезоне. Один из саженцев туи лично посадил директор псковского филиала Почты России Евгений Каратушин.

«Замечательно, что новые зеленые насаждения украсят сквер перед зданием главпочтамта в Пскове. Мы обязательно вернемся к теме озеленения весной. И наметим вместе с Молодежным Советом новые участки для высадки деревьев», - поделился он.

Командная работа на свежем воздухе сближает коллег, становится местом рождения новых планов и целей. В ответственном зеленом деле участникам Молодежного Совета помогали коллеги-почтовики.

Поддержка социальных проектов, а именно: забота об окружающей среде и популяризация бережного отношения к природному наследию среди населения Российской Федерации, является одним из ключевых пунктов социальной политики Почты России.

В состав Псковского филиала Почты России входят 7 почтамтов, 486 отделений почтовой связи, в том числе 405 – в сельской местности, 67 – городских отделений почтовой связи, 9 – передвижных отделений, также в составе 2 участка курьерской доставки, 2 центра выдачи и приема посылок, 2 центра по работе с юридическими лицами. На территории области действуют 4 магистральных и 145 автомобильных маршрутов. В филиале работает 2313 сотрудников, среди которых 1017 почтальонов.

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тысячи отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 000 почтовых работников.