Общество

О месте установки бюстов троим героям-десантникам 6-й роты поспорили депутаты гордумы Пскова

Псковская городская Дума на сессии 27 сентября согласовала установку в Пскове бюстов троим уроженцам Пскова, десантникам 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й дивизии Михаилу Травину, Владимиру Швецову и Роману Афанасьеву. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как пояснила замначальника управления культуры администрации Пскова Дарья Алейникова, в рамках подготовки и проведения памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6-й роты, бюсты героям будут установлены по всей России, в том числе 20 - на территории Псковской области. Из них три предполагается установить в Пскове на Аллее Победы, расположенной возле площади Героев-десантников.

Финансирование работ по изготовлению бюстов будет производиться за счет спонсорских средств, привлеченных на федеральном уровне, а их установка - за счет муниципального бюджета.

Как пояснил замглавы администрации Александр Коновалов, вопрос по установке бюстов и по месту согласован и с родителями героев-десантников, и с общественной комиссией по переименованию улиц. Между тем, сразу несколько депутатов высказались против установки бюстов в предлагаемом месте - у площади Героев-десантников, рядом с танком.

«Бюсты хотят установить на задворках. Мое сугубо личное мнение - это не то место, где их надо устанавливать», - отметил Олег Брячак. Александр Баев считает более обоснованным установить бюсты у памятника «Купол» в Черехе. Иван Цецерский предложил установить бюсты в сквере у Дома офицеров, на что Александр Коновалов сообщил, что этот вариант обсуждался, но место и так «перегружено». Место у танка, относящегося к событиям Великой Отечественной войны, Иван Цецерский считает нелогичным для установки бюстов героям-десантникам 6-й роты.

Федор Постнов назвал предлагаемое место установки бюстов неудачным, прежде всего, из-за доступности для маломобильных групп населения. «Не говоря уже о том, что это место и так мало посещается», - добавил он. Депутат Александр Тимофеев также считает предлагаемое место установки не подходящим, потому что там летом «по 30-40 человек лежат раздетые и загорают».

Между тем, замглавы города Владимир Воробьев подчеркнул, что родители десантников единогласно проголосовали за установку бюстов на площади героев-десантников, но не у танка.

По итогам обсуждения депутаты приняли решение о том, чтобы установить бюсты героем-десантникам, но пока без конкретизации места. Этот вопрос будет обсужден дополнительно.

Напомним, что в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года 6-я рота 76-й дивизии вступила в неравный бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских и арабских боевиков. В бою погибло 84 военнослужащих.

Гвардии рядовой, гранатометчик Михаил Травин родился 11 февраля 1980 года в Пскове, где прошла почти вся его жизнь, окончил школу №22 и профессиональный лицей. В июне 1999 года был призван на действительную военную службу. Находился в Чечне с февраля 2000 года. 1 марта 2000 года погиб при выполнении боевого задания в Аргунском ущелье Чеченской республики. Похоронен на Орлецовском кладбище в Пскове. Указом президента РФ гвардии рядовой Травин Михаил Витальевич награжден орденом Мужества (посмертно).