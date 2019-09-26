Общество

Псковский учитель-дефектолог стала финалистом Всероссийского конкурса профессионального мастерства

Учитель-дефектолог Центра специального образования №1 Алена Никандрова прошла в финал 2-го Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог 2019». Такое решение членами жюри было принято по итогам первой заочной части федерального этапа. Ранее Алена Никандрова стала победителем областного этапа конкурса «Учитель-дефектолог-2019», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В составе двадцати сильнейших дефектологов псковский педагог примет участие в очном конкурсе, который состоится с 2 по 3 октября в Москве. Конкурсные испытания очной части предполагают участие в профильном мастер-классе, круглом столе на тему «Дефектологическая наука и практика в России: ответы на вызовы времени». Алене Никандровой также предстоит провести учебное (коррекционное) занятие с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью, продемонстрировав разные творческие подходы в работе с особыми детьми.

Торжественная церемония награждения пройдет 4 октября 2019 года в Государственном Кремлевском Дворце.

Напомним, Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России — 2019» направлен на карьерный, профессиональный и личностный рост учителей-дефектологов, поддержку инновационных разработок и технологий в организации образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Среди участников - лучшие учителя-логопеды, сурдопедагоги, олигофренопедагоги и тифлопедагоги школ, детских садов и центров психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи со всей России.

Главные задачи конкурса - повысить активность специалистов в области дефектологии, создать условия для их профессиональной самореализации, распространить педагогический опыт в сфере инклюзивного образования, продемонстрировать возможности инновационных педагогических технологий и новых форм работы с учащимися с ОВЗ и инвалидностью.

Конкурс учрежден Минпросвещения России и проводится при поддержке Межрегионального Союза дефектологов.