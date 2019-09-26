Общество

Администрация Псковской области будет субсидировать 90% расходов на бумагу для «Псковских новостей»

Псковская гордума утвердила условия учредительного договора между соучредителями и редакцией (главным редактором) газеты «Псковские новости». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на очередной сессии Псковской городской Думы 27 сентября.

Как пояснила представитель правового отдела аппарата гордумы, в условиях предусмотрены взаимные права и обязанности соучредителей, полномочия журналистов, порядок назначения и увольнения главного редактора, основания для прекращения деятельности издания и ряд других позиций.

По итогам доклада вопросы возникли у депутата Ивана Цецерского. Он поинтересовался, есть ли письменное согласование проекта данного документа с администрацией Псковской области как с одним из учредителей. Представитель правового отдела ответила, что документ разрабатывался совместно тремя соучредителями - гордумой, администрацией города и администрацией области, однако письменного согласования нет.

Кроме того, Иван Цецерский спросил, в каком объеме областная администрация будет субсидировать газету как соучредитель. На этот вопрос ответила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова. Она пояснила, что область будет субсидировать полиграфические услуги - стоимость бумаги и услуги по подписке из расчета 90% от общего объема затрат на эти цели, оплату труда штатных работников газеты - 30% и страховые взносы в полном объеме.

Иван Цецерский предложил дополнить условия учредительного договора, более конкретно прописав финансовые обязательства сторон.

В конечном счете депутаты проголосовали за утверждение условий учредительного договора между соучредителями газеты «Псковское новости».