Общество

Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.

В записи, опубликованной в инстаграме, Шнуров отметил, что в его «городском поселке» все самое интересное в жизни людей происходит именно на лоджиях. По его мнению, такими вещами являются именно курение и приготовление шашлыка.

«Нет другой тут развлекухи! Как провесть нам свой досуг?» — написал музыкант.

Ранее на интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступят в силу с 1 октября.