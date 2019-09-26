Общество

Запрет на курение на балконах направлен на повышение «культуры безопасности», поясняют в МЧС

Изменения в правила противопожарного режима направлены на повышение культуры безопасности, а также на сокращение количества жертв и пострадавших при пожарах, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС России.

«После принятия данных поправок, если загорелся нижний этаж в случае неосторожного действия, будет повод и основание выявить виновного. Мы обращаем внимание общества на то, что каждый человек должен быть ответственен за свою безопасность и безопасность окружающих», - приводят в сообщении слова директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева.

По данным пресс-службы, норма «направлена, прежде всего, конечно же, не на борьбу с курильщиками, а функционально рассчитана на повышение культуры безопасности».

«Благодаря изменениям в Правила противопожарного режима пострадавшим будет легче взыскивать потери с виновного лица. Ранее привлечь к ответственности виновника не представлялось возможным. После вступления поправок в силу истинные виновные лица будут отвечать по закону и возмещать тот вред, который они причинили», - сообщили в МЧС.

По статистике министерства, за прошлый год свыше двух тысяч пожаров произошло на балконах. «Данная цифра возросла вдвое по сравнению с 2016 годом. Причина пожаров на балконах в 60% случаев - неосторожность при курении», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило ряд новых требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. «Правовым актом запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже, в принципе, курить», - сказали «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС России.

Курение на балконе подпадает под категорию «открытого горения», соответственно, оно тоже будет запрещено, сообщили в ведомстве.

Там отметили, что за нарушение правил предусмотрена ответственность по статье Административного Кодекса о нарушении требований пожарной безопасности. Санкции статьи предусматривают наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до трёх тыс. рублей либо до пяти тыс. рублей, если в результате нарушений правил возник пожар.

«К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара», - пояснили в пресс-службе.

«Изменения в Правила противопожарного режима начнут действовать с 1 октября 2019 года», - напомнили в МЧС.