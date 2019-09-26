Общество

Партпроект «Новая школа» займется вопросом организации образования детей с сахарным диабетом

Партийный проект «Новая школа» организует в Пскове обсуждение вопроса по медицинскому сопровождению в дошкольных учреждениях детей, страдающих сахарным диабетом. Такое решение принято по итогам рассмотрения обращения представителя общественной организации «ЭндоЖизнь» Елены Перминовой в региональной приемной «Единой России».

«Те условия, которые созданы сейчас, не дают возможности нормально посещать детский сад. Пребывание там ограничивается 2-2,5 часами, - начала разговор общественница и мать ребенка с эндокринным заболеванием. – Как мне оставить ребенка на попечении детского сада на целый день, если ему может быть оказана только экстренная помощь, а постоянного медицинского наблюдения и контроля не предусмотрено». Она уточнила, что в 2018 году в Псковской области насчитывался 21 ребенок с таким хроническим заболеванием, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Мать попросила продумать механизмы решения существующей проблемы – обсудить создание в детских садах специальных условий для воспитанников с сахарным диабетом и соблюдение принципов питания этой категории детей.

Выслушав, региональный координатор партпроекта «Новая школа», депутат областного Собрания Владимир Яников отметил, что затронутая тема требует широкого и детального обсуждения с привлечением представителей комитетов по образованию и здравоохранению, администрации города Пскова. Он предложил в ближайшее время провести совещание, посвященное вопросу организации образования детей с сахарным диабетом.

Добавим, что встреча с гражданами сегодня состоялась в рамках Всероссийского дня приема родителей дошкольников.

Партийный проект «Новая школа» направлен на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования. Создание новых учебных мест за счет строительства новых школ, капитального ремонта и реконструкции действующих, оснащение новым современным оборудованием, переход на односменный режим работы с последующим наполнением второй половины дня дополнительными занятиями. При этом во внимании партийного проекта находится и аспект повышения роли и статуса педагога, воспитателя, престижа педагогической профессии. Важный участок работы партийного проекта – дошкольное образование, особенно обеспечение детей до трех лет местами в детских дошкольных образовательных учреждениях. Партпроект держит на контроле не только обеспечение повышения доступности дошкольного образования, но и его качество. Во внимании партпроекта также находятся и вопросы содержания образовательного процесса, соблюдения прав всех участников образовательного процесса, а также создания равных условий получения образования для детей вне зависимости от территории их проживания.