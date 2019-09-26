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Директор псковской фитнес-сети написал книгу о восхождении на Эльбрус

Директор сети фитнес-клубов Георгий Пономарев написал книгу о восхождении на Эльбрус, своей подготовке к этому и, конечно, о фитнесе. Как он сообщил Псковской Ленте Новостей, один из первых печатных экземпляров вручен клиентке клуба «Супер фитнес» Ангелине за победу в конкурсе.

«Эта книга для тех, кому интересна тема восхождения на Эльбрус, фитнеса и самосовершенствования», - подчеркнул автор, добавив, что «для любителей покачать пресс и бицепс Эльбрус - хорошая возможность узнать, кроется ли за их мышцами настоящая сила».

Книгу «Фитнес. До и после Эльбруса» можно скачать на сайте клуба «Супер фитнес» абсолютно бесплатно.

Отметим, это уже вторая мини-книга Георгия Пономарева. Первая была посвящена теме фитнеса для обычных людей.

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Подробнее читайте также на сайте Псковской Ленты Новостей, на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».