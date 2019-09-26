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Общество

Администрация Великих Лук поздравляет с Днем воспитателя и дошкольного работника

27.09.2019 15:26|ПсковКомментариев: 0

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Любовь Романова поздравляют педагогов, работников детских садов и ветеранов дошкольного образования с Днем воспитателя и дошкольного работника.

 «Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Дошкольный возраст – это значимый период в жизни маленького человека. Гармоничное развитие ребенка во многом зависит от мудрости, терпения и профессионализма педагогов и работников детских садов, поскольку именно в этом возрасте закладываются основы характера, формируется личность, раскрываются творческие способности.

С вашей помощью дошкольники познают себя и окружающий мир, учатся общаться, дружить, любить и беречь свою Родину. Ежедневно отдавая силы и энергию маленьким великолучанам, заботясь о благополучии каждого малыша, вы вносите весомый вклад в наше общее будущее.

Благодаря высокой квалификации и ответственности педагогов и работников детских садов нашего города, родители могут быть уверены в том, что в дошкольных учреждениях Великих Лук их дети находятся в безопасности, комфорте и заботе.

Со своей стороны городская власть прикладывает максимальные усилия, чтобы каждый маленький великолучанин имел возможность посещать детский сад. В настоящее время в Великих Луках полностью ликвидирована очередь в дошкольные учреждения для детей от трёх до семи лет. Сегодня наша работа нацелена на обеспечение местами детей более раннего возраста. Уже в ближайшие годы в разных микрорайонах города появятся ещё два детских сада.

Уважаемые педагоги, работники и ветераны дошкольного образования!

В день вашего профессионального праздника примите искреннюю благодарность за добросовестный труд, профессионализм и верность избранному делу. От всей души желаем вам успехов во всех добрых начинаниях, крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть каждый ваш рабочий день будет отмечен благодарными словами и светлыми улыбками воспитанников и их родителей!», - пишут в поздравлении.

Источник: Псковская Лента Новостей
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