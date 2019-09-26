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Общество

Зоя Казакова вновь избрана председателем Великолукской городской организации профсоюза работников образования

27.09.2019 14:55|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках состоялась отчетно-выборная конференция городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, на должность председателя городской организации было предложено три кандидатуры: действующий председатель – Зоя Казакова, председатель первичной профсоюзной организации (ППО) лицея № 11 Евгения Жукова и председатель ППО управления образования города Великие Луки Ольга Белашова. В ходе конференции Евгения Жукова взяла самоотвод, поэтому участники заседания делали свой выбор между двумя кандидатами. На конференцию было заявлено 64 делегата, из них присутствовало 59. По результатам голосования Зоя Казакова избрана председателем на новый срок.

Добавим, что Зоя Казакова является активным участником профсоюзного движения с 1959 года. На посту председателя городской организации она работает с 1996 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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