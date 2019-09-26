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Директор Росгвардии поздравил с днем рождения Героя России генерал-полковника Анатолия Романова

27 сентября директор Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов навестил Героя России генерал-полковника Анатолия Романова, находящегося на лечении в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии, и поздравил его с Днем рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Генерал армии Виктор Золотов поздравил с Днем рождения генерал-полковника Анатолия Романова и тепло поприветствовал супругу Анатолия Александровича – Ларису Васильевну Романову, которая двадцать четыре года вместе с врачами борется за жизнь и здоровье мужественного генерала. Директор Росгвардии вручил Ларисе Романовой подарок для именинника.

«Лариса Васильевна, спасибо за ваше терпение, веру и оптимизм. Вы пример того, какой должна быть настоящая российская женщина», - сказал главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации.

Вместе с директором Росгвардии генералом армии Виктором Золотовым генерала Анатолия Романова с Днем рождения поздравили заместители директора Росгвардии генерал-полковник полиции Сергей Лебедев, генерал-лейтенант Юрий Бабкин, генералы и офицеры Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и сослуживцы генерала А.А. Романова.

Лариса Романова поблагодарила генерала армии Виктора Золотова за теплые поздравления, внимание и помощь, которую руководство Росгвардии оказывает семье Романовых.

Командующий внутренними войсками МВД России генерал Романов в 1995 году возглавлял Объединенную группировку войск на Северном Кавказе. 6 октября 1995 года в городе Грозном Анатолий Александрович получил тяжелейшее ранение - во время проезда его машины под мостом близ площади Минутка сработало управляемое взрывное устройство. С тех пор он прикован к постели. В настоящее время Анатолий Романов находится на излечении в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии.

Имя генерала Анатолия Романова стало в России олицетворением мужества и стойкости. В Росгвардии он является примером для военнослужащих и сотрудников, в его честь проходят мероприятия по военно-патриотическому воспитанию воинов войск правопорядка. Так, 24 сентября в Гарнизонном доме офицеров ОДОН им. Ф.Э. Дзержинского состоялся тематический вечер, посвященный генерал-полковнику Анатолию Романову. На нем впервые собрались участники эвакуации и борьбы за жизнь мужественного генерала, каждый из которых сыграл важную роль в этой уникальной операции. Также традиционно 27 сентября в день рождения Анатолия Александровича проходят финальные поединки Чемпионата войск национальной гвардии по самбо (боевому самбо) на Кубок Героя России генерал-полковника А.А. Романова, награждение победителей и призеров первенства.