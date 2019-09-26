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Общество

Председатель «Всероссийского Электропрофсоюза» Валентина Семенова поздравила коллег с Днем машиностроителя

29.09.2019 12:11|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковской организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Валентина Семёнова поздравила коллег с наступающим профессиональным праздником – Днем машиностроителя, который традиционно отмечается в последнее воскресенье сентября.

В поздравлении говорится: «Машиностроение было и остается одной из ключевых отраслей отечественной экономики. Важно, что здесь трудятся тысячи людей, искренне преданных своей профессии, которые способствуют формированию нового индустриального облика России, основанного на внедрении передовых технологий и развитии современных производств, выпускающих конкурентоспособную продукцию.

Качество и надежность продукции машиностроительных предприятий обеспечивается трудом многотысячных коллективов рабочих и инженерно-технического персонала. Благодаря вашим усилиям сохранен производственный потенциал и кадровый состав, а среди партнеров отечественных заводов появились десятки российских и зарубежных компаний.

Искренне верим, что высокий профессионализм машиностроителей, их огромный научный и технический потенциал, грамотные управленческие решения и преданность любимому делу позволят и дальше успешно развивать отрасль, внедрять в производство новейшие разработки, осваивать рынки сбыта.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и новых профессиональных достижений!»

Источник: Псковская Лента Новостей
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