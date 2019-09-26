Псковская городская поликлиника приглашает на прививки от гриппа

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» приглашает псковичей на выездную вакцинацию против гриппа. 29 сентября с 10:00 до 14:00 мобильный ФАП автобус с гос. номером В 862 КР 60 будет расположен на территории «Маяка», город Псков, Рижский проспект, дом 40б.
Прививки проводятся бесплатно. Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ.
Возможна организация прививок по месту работы. График еженедельно обновляется в средствах массовой информации. Телефон приемной главного врача 53-49-42, телефон отделения профилактики 53-62-14.