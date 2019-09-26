Псковская городская поликлиника приглашает на прививки от гриппа

Две кражи из магазинов Пскова предотвращены росгвардейцами

Минздрав предложил установить в аэропортах по две курилки

С рецептами блюд из капусты познакомят участников ярмарки в Пскове в рамках фольклорного фестиваля имени Ольги Сергеевой