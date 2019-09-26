Общество

В рамках поэтического конкурса «Чернильница» будет организован ряд бесплатных мастер-классов

18 октября, пройдет девятый городской конкурс молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница». В этом году в рамках конкурса впервые будет организован ряд бесплатных мастер-классов для всех желающих. На первом занятии участники поговорят о развитии креативных способностей. Мастер-класс пройдет 4 октября в 17:30. Тренинг проведет заместитель директора Молодежного центра, кандидат социологических наук Олеся Назарой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ.

Далее, 7 октября, пройдет бесплатный мастер-класс по сценическому мастерству. Обучать участников будет член Союза театральных деятелей РФ, член Российской общественной академии голоса, актриса, театральный преподаватель, мастер курса «Театральное творчество» Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Людмила Масленникова. Занятие начнется в 18:00.

Последним из мастер-классов станет занятие по ораторской речи. Тренинг проведет режиссер и художественный руководитель молодёжного театра «Ахтеатр» Татьяна Комиссаровская. Мастер-класс запланирован на 8 октября, начало в 18:00.



Отметим, все мастер-классы пройдут в Псковском городском молодежном центре (Максима Горького, 15)

Количество мест ограничено. Необходима запись. Запись на мастер-класс по развитию креативных способностей, запись на мастер-класс по сценическому мастерству, запись на мастер-класс по ораторской речи.

Напомним, заявки на конкурс принимаются до 30 сентября.