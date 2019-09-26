Общество

Депутат Великолукской гордумы поблагодарила коллектив детского сада №8 за хорошую работу и креативный подход

В детском саду №8 города Великие Луки прошел праздничный концерт для всех сотрудников детского сада, на котором выступали ребята из разных групп. Они пели песни и частушки, танцевали и читали стихи. Активное участие в поздравлении воспитателей с профессиональным праздником приняли и родители - они сделали оригинальные подарки своими руками.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», также к виновникам торжества обратилась член депутатской фракции «Единой России» в Великолукской городской Думе, заведующая детским садом №8 Татьяна Ефимова.

Она вручила работникам дошкольного учреждения грамоты и благодарности за хорошую работу и креативный подход к своему делу.

«Желаем всем работникам детских садов крепкого здоровья, благополучия и счастья. Пусть работа всегда приносит вам радость, а наградой за ваш благородный труд станут искренние улыбки и успехи ваших воспитанников», - добавили в местном отделении партии.