Общество

В Пскове единороссы помогли родителям решить проблемы с устройством в детсады

В рамках Всероссийского дня приема родителей дошкольников решены вопросы по устройству юных псковичей в детские сады. Они были рассмотрены сегодня, 27 сентября, в общественной приемной партии «Единая Россия».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, партийцы помогли матери с получением места для ее ребенка в детском саду «Кораблик». Обращаясь за содействием, женщина пояснила, что в связи с планируемым переездом забрала заявление на зачисление в дошкольное учреждение, однако в силу обстоятельств семья осталась проживать по прежнему адресу.

Другое обращение было связано с поиском варианта устройства в детский сад, территориально близкий к месту жительства. В итоге с января ребенок начнет посещать дошкольное учреждение на улице Михаила Егорова в деревне Борисовичи, строительство которого планируется завершить в декабре.

Еще один подобный вопрос единороссы попытаются решить в скором времени. Он касается перевода ребенка из одного детского сада в другой. Псковичка пожаловалась на неудобство расположения того учреждения, которое в настоящее время посещает ее сын. По словам матери, с таким особым графиком она не может найти достойную работу. «Мы постараемся вам помочь и найти вакантное место в ближайшем детском саду», - ответила депутат областного Собрания, активист партийного проекта «Новая школа» Лидия Драгунова.

Партийный проект «Новая школа» направлен на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования. Создание новых учебных мест за счет строительства новых школ, капитального ремонта и реконструкции действующих, оснащение новым современным оборудованием, переход на односменный режим работы с последующим наполнением второй половины дня дополнительными занятиями. При этом во внимании партийного проекта находится и аспект повышения роли и статуса педагога, воспитателя, престижа педагогической профессии. Важный участок работы партийного проекта – дошкольное образование, особенно обеспечение детей до трех лет местами в детских дошкольных образовательных учреждениях. Партпроект держит на контроле не только обеспечение повышения доступности дошкольного образования, но и его качество. Во внимании партпроекта также находятся и вопросы содержания образовательного процесса, соблюдения прав всех участников образовательного процесса, а также создания равных условий получения образования для детей вне зависимости от территории их проживания.