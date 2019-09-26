Общество

Отремонтирован спортзал Бельско-Устьенского детского дома

Благодаря австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца», давнему партнеру Псковского отделения Российского детского фонда, завершился ремонт спортивного зала Бельско-Устьенского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Детском фонде, в учреждении живут 70 детей с серьезными нарушениями в развитии. Педагоги активно работают над тем, чтобы дети максимально реализовывали себя и были включены в социальную жизнь – ребята занимаются бальными танцами, разными видами спорта, готовят и разыгрывают театральные постановки. Для всех этих занятий используется спортивный зал учреждения, условия в котором до реализации проекта требовали улучшения.

О необходимости ремонта Паскаль Вайер узнала, приехав в учреждение в феврале 2018 года. Вернувшись в Австрию, попросила поддержки у своих партнеров – в итоге средства на реализацию проекта выделили благотворители из Daiichi Sankyo Europe, а также множество спонсоров из немецкого региона Оснабрюк: компании Strautmann, Krone и Ротари-клуб Osnabrück-Süd.

В ходе ремонта в зале были заменены двери и окна, осуществлен косметический ремонт стен и потолка, также заменили старые полы и полностью переоборудовали душевые и санузлы в спортивном зале.

Кроме того, при поддержке австрийских благотворителей в Бельско-Устьенском детском доме-интернате был установлен специальный подъемник. Сейчас в учреждении проживает восемь ребят-колясочников, которым теперь гораздо легче будет попасть на второй этаж.

Увидеть результаты реализации проектов президент благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер смогла, когда в очередной раз приехала навестить ребят.