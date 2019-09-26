Общество

Директору организации в Островском районе назначен штраф за невыплату заработной платы

Островская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в части своевременности выплаты заработной платы. В ходе надзорных мероприятий установлена, что у ООО «Аграрник» имелась задолженность по заработной плате за март и апрель 2019 года перед 164 работниками, сообщили Псковской Ленте Новостей в Островской межрайонной прокуратуре.

В связи с этим межрайонной прокуратурой в отношении генерального директора ОАО «Аграрник» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Постановлением мирового судьи судебного участка №21 в границах административно-территориального образования «город Остров и Островский район» генеральный директор общества привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.