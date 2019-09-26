Общество

В Островском районе несовершеннолетняя наказана за оскорбление своей знакомой

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Островского района рассмотрено административное дело в отношении 16-летней школьницы, возбужденное заместителем Островского межрайонного прокурора.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Островской межрайонной прокуратуре, при рассмотрении дела установлено, что 11 апреля в дневное время на школьном дворе несовершеннолетняя в социальной сети «ВКонтакте» отправила своей несовершеннолетней знакомой аудио-сообщение, содержащее оскорбления, выраженные в нецензурной форме, чем унизила ее честь и достоинство.

Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав несовершеннолетняя признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме) и подвергнута наказанию в виде предупреждения.