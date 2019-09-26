Общество

Кабмин внес изменения в правила маркировки табачных изделий

Правительство России внесло поправки в правила маркировки табачной продукции средствами идентификации. Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации, сообщает «Парламентская газета».

В частности, предлагается установить срок в 20 рабочих дней, в течение которого с даты получения кодов маркировки участник оборота табачной продукции должен преобразовать эти коды в средства идентификации, нанести на упаковки табачной продукции и передать в информационную систему мониторинга соответствующее уведомление. В нем должны содержаться сведения о кодах в средствах идентификации и дате нанесения этих средств.

Также прописано, что коды идентификации, не включённые в уведомления, аннулируются, а услуга по предоставлению кода маркировки оплачивается участником заранее — до внесения сведений о средстве маркировки в информационную систему. Эта услуга считается оказанной с момента регистрации в системе мониторинга сведений из уведомления о нанесении средств идентификации на табачную продукцию.

Кроме того, дополняется состав сведений, которые должны содержаться в заявлении о внесении в информационную систему мониторинга сведений о ввозе маркированной продукции с территорий государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза. Расширяется состав сведений, которые информационная система таможенных органов передаёт в информационную систему мониторинга по результатам таможенного контроля табачной продукции, маркированной средствами идентификации.

Поправками также предусмотрено, что при выводе табачной продукции из оборота по причине её помещения под таможенную процедуру экспорта участник оборота должен направить в информационную систему мониторинга уведомление, содержащее целый ряд сведений.

В России действует норма об обязательной маркировке табачной продукции. С июля 2019 года производители и импортёры обязаны наносить маркировку на пачки сигарет и папирос, а с июля 2020 года средства идентификации будут наноситься на упаковки прочих видов табачной продукции.