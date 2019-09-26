Общество

В Псковской области прошли мероприятия, посвященные 71-летию Героя России Анатолия Романова

В Храме Александра Невского состоялся молебен о здравии Героя Российской Федерации генерал-полковника Анатолия Романова. Богослужение, возглавленное почетным гражданином города Пскова, настоятелем воинского храма святого благоверного великого князя Александра Невского митрофорным протоиереем Олегом Тэором, посетили военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В завершение молебна Олег Тэор отметил, что пример служения Отчизне, верность воинскому долгу генерал-полковника Романова достойны подражания.

27 сентября Герою России Анатолию Романову исполнился 71 год. Командующий внутренними войсками МВД России Анатолий Романов в 1995 году возглавлял Объединенную группировку войск на Северном Кавказе. 6 октября 1995 года служебный автомобиль, в котором он находился, в результате теракта был подорван боевиками под мостом на площади Минутка в городе Грозном.

Анатолий Романов получил тяжелое ранение. Долгое время проходил лечение в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко. С 2009 года его лечение продолжается в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии Российской Федерации.

Указом президента Российской Федерации от 5 ноября 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, генерал-лейтенанту Романову Анатолию Александровичу присвоено звание Героя Российской Федерации. Ему также присвоено очередное воинское звание генерал-полковника. Генерал Романов — почетный гражданин города Саратова.