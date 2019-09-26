Работнику пыталовского магазина грозит штраф до 80 тысяч рублей за продажу алкоголя несовершеннолетнему

По результатам доследственной проверки прокуратурой Пытаовского района установлено, что продавец магазина, принадлежащего Островскому РАЙПО, будучи подвергнутым 28 июня административному наказанию из-за розничной продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции, в виде штрафа в размере 15 000 рублей, должных выводов для себя не сделал. 17 сентября данный сотрудник вновь продал несовершеннолетнему бутылку пива, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пыталовского района.
Теперь нерадивому продавцу грозит штраф до 80 000 рублей.
Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.