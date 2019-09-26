Общество

Десять проектов в сфере межнационального сотрудничества получат господдержку

Конкурсная комиссия подвела итоги конкурса грантов на реализацию социальных проектов в сфере межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов России. Его организаторами стали Управление общественных проектов и молодежной политики, управление делами, Министерство юстиции Российской Федерации по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Обладателями субсидий на реализацию стали следующие проекты: «У истоков Родины» («Центр развития кадрового потенциала»), «Поколение вместе — душа на месте» (Псковское отделение «Союза пенсионеров России»), «Помним прошлое, строим будущее» (региональная поисковая организация «След Пантеры»), «Фестиваль сказочной Купалы» («Равные возможности»), «Военно-исторический фестиваль «Хельга» («Былины древнего Пскова»).

Также гранты получили проекты «Тропа сказок» («Этнокультурное общество народа Сето»), «Культурная мозаика» («Мост»), «Комплексное развитие историко-краеведческого интерактивного Псковского музея флота» («Историческая память»), «Наш дом — Россия» (Псковское региональное общество всероссийской организации «Союз художников России»), «Активное лето» (детско-молодежный военно-патриотический клуб «Высота»).

Максимальный размер гранта — 200 тыс рублей. Всего на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций выделено около 2 млн рублей, в том числе из федерального бюджета. На получение финансирования претендовали 24 проекта в сфере межнациональных отношений.

Конкурс по предоставлению субсидий на реализацию проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества, проводится в Псковской области в течение 5 лет. За это время грантовое финансирование получили более 50 социальных проектов на сумму более 7,3 млн рублей.