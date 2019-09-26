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Общество

Проект «Креатив-лаб» стартует в Пскове 30 сентября

28.09.2019 09:52|ПсковКомментариев: 0

Проект «Креатив-лаб» стартует в Пскове. С 30 сентября по 4 октября в Псковской инженерно-лингвистической гимназии учащиеся старших классов забудут об уроках и займутся созданием собственных проектов, направленных на улучшение школьной среды.

Вместе с приглашенными театральным педагогом, хореографом, художником и архитектором школьники реализуют свою идею по изменению пространства школы и территории вокруг нее. Молодые люди получат реальную возможность повлиять на собственную повседневную среду и приобретут опыт участия в социальных и художественных инициативах, сообщили Псковской Ленте Новостей в гимназии.

Проект «Креатив-лаб» призван познакомить представителей российских школ и учреждений культуры с новой для России моделью «проектной работы», когда школьники становятся активными участниками процесса, самостоятельно принимающими решения, а взрослые выступают в роли вдохновителей и помощников. В конце проектной недели участники поделятся результатами своей работы со зрителями: учителями, родителями, учащимися других классов.

«Два года как мы переехали из маленькой уютной гимназии в очень большую школу. Внутри нас осталась теплая, творческая, «кипящая и ищущая» атмосфера, которую очень хочется перенести, в том числе, и в оформление новой школы. Мы ожидаем, что общими усилиями мы сможем обустроить наш новый большой школьный дом», - отметила учитель английского языка в инженерно-лингвистической гимназии, руководитель методического объединения учителей иностранного языка. Екатерина Алексеева.

«Креатив-лаб» пройдет в четырех населенных пунктах Северо-Запада России (в Великом Новгороде, Пскове, Ильинском, Шлиссельбурге). Всего в проекте примут участие более 240 школьников из четырех школ, выбранных на конкурсной основе. 16 тьюторов - творческих педагогов из России и Германии - будут помогать учащимся в их работе над проектами.

«Креатив-лаб» организован Гёте-институтом в Санкт-Петербурге и фестивалем «Детские дни в Петербурге» при поддержке министерства иностранных дел Германии. Концепция проекта была разработана в 2016 году экспертами фестиваля музейных программ «Детские дни в Петербурге» и Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования в рамках программы Гёте-института «Культурное просвещение. Диалог России и Германии» совместно с арт-менеджером Натальей Раабен. В 2017 - 2018 годах проект был успешно реализован в 16 школах Северо-Западного федерального округа.

Источник: Псковская Лента Новостей
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