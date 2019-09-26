Общество

В Новосокольническом районе прокуратура обязала администрацию взять под контроль бесхозный шлюз-регулятор

Прокуратурой Новосокольнического района установлено, что на реке Смердель в урочище Волгино на территории сельского поселения «Насвинская волость» Новосокольнического района имеется гидротехническое сооружение: шлюз – регулятор.

Согласно информации, представленной управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведения о зарегистрированных правах на вышеуказанный объект недвижимости отсутствуют. По сообщению администрации Новосокольнического района указанное гидротехническое сооружение, соответственно, в реестре муниципального имущества муниципального образования не числится. По сообщению администрации сельского поселения «Насвинская волость» данный шлюз – регулятор в реестр муниципального имущества не включен, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Новосокольнического района.

При таких обстоятельствах и учитывая, что гидротехническое сооружение расположено в административных границах муниципального образования «Насвинская волость» Новосокольнического района, необращение администрации района и (или) администрации сельского поселения «Насвинская волость» в уполномоченный орган с заявлением о принятии гидротехнического сооружения на учет как бесхозяйного имущества свидетельствует о невыполнении органом местного самоуправления обязанности, вытекающей из положений части 3 статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В данном случае установленные статьей 9 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» меры обеспечения безопасности гидротехнического сооружения не могут быть реализованы по причине неопределенности балансовой принадлежности гидротехнического сооружения, представляющего реальную угрозу для возникновения чрезвычайной ситуации.

В связи с отсутствием собственника, постоянный контроль за состоянием гидротехнического сооружения, соблюдение норм и правил безопасности гидротехнических сооружений при его эксплуатации, работа по содержанию, реконструкции и ликвидации ГТС проводиться не может, что может повлечь за собой негативные последствия для неопределенного круга лиц, в том числе жителей поселения, в виде затопления территорий муниципального образования, а также для окружающей природной среды и самого гидротехнического сооружения.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района 04 сентября в Новосокольнический суд направлено административное исковое заявление об обязании администрации сельского поселения «Насвинская волость» и администрации Новосокольнического района в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество, с заявлением о принятии на учет как бесхозяйного недвижимого имущества - гидротехнического сооружения: шлюза - регулятора, расположенного на реке Смердель в урочище Волгино на территории сельского поселения «Насвинская волость» Новосокольнического района Псковской области.

Заявление находится на рассмотрении в суде, ход которого на контроле в прокуратуре района.