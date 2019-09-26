Общество

Жительница Новоскольнического района получала штраф за повторную торговлю самогоном

Прокуратурой Новосокольнического района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы города Новосокольники.

Приговором Новосокольнического районного суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Новосокольнического района.

В суде установлено, что обвиняемая, будучи подвергнутой административному наказанию за незаконную розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции, вновь, действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности, 16 марта примерно в 19 часов, по месту своего жительства в квартире на улице Матросова в городе Новосокольники, повторно совершила незаконную розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции в виде спиртосодержащей жидкости, объемом 510 см3, изготовленную ею же на основе раствора этилового ректификованного спирта и воды, крепостью 34,2 об.% (градуса), продав ее за 100 рублей в качестве спиртного напитка.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному лицу наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.