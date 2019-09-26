Общество

Старую конюшню снесли в Новосокольническом районе после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры Новосокольнического района в одном из населенных пунктов осуществлен снос ветхого здания бывшей конюшни, угрожающего причинением вреда жизни и здоровью граждан, а также способствующее совершению правонарушений и преступлений. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре.

19 июня текущего года мировым судьей судебного участка № 10 Новосокольнического района в адрес ООО «СПК «Захарино»» по ходатайству государственного обвинителя прокуратуры района направлено частное постановление, в котором обращено внимание на выявленные нарушения требований федерального законодательства и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. А именно, в производстве мирового судьи находилось уголовное дело по факту преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. В феврале 2019 года гражданин Л. из имеющего свободный вход ветхого здания конюшни, принадлежащего ООО «СПК Захарино», расположенному в деревне Золотково, совершил кражу опор в виде цельнометаллических столбов.

Данное здание не эксплуатировалось около 4 лет. Оно не имело дверей, окон, каких-либо запирающих устройств, доступ посторонних лиц был свободный. Часть здания была повреждена огнем, частично обрушена крыша. Охрана, как и ограждение, отсутствовала. Крыша была частично лишена предусмотренных конструкцией металлических опор. Существовала угроза ее обрушения.

Собственником здания – ООО «СПК Захарино» - длительное время не принималось мер по сохранности своего имущества, а также меры, предупреждающие причинение вреда населению, в том числе препятствующие несанкционированному доступу людей в здание.

В целях устранения нарушений действующего законодательства, изложенных в частном постановлении мирового судьи, собственником осуществлен демонтаж данного здания.