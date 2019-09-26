Общество

В областном Собрании депутатов чествовали победителей и участников конкурса «Воспитатели России»

В день празднования общенационального праздника «День воспитателя и всех дошкольных работников» в Псковском областном Собрании депутатов состоялось награждение победителей, лауреатов и участников областного этапа всероссийского конкурса «Воспитатели России».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, педагогов дошкольного образования из Пскова и районов области чествовали заместитель председателя парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Лидия Драгунова, первый заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области Геннадий Барышников и старший преподаватель кафедры дошкольного и начального образования Псковского областного института повышения квалификации работников образования Елена Старункина.

«Очень приятно видеть здесь, в зале областного Собрания, как опытных профессионалов, так и совсем молодых специалистов, - обратился к воспитателям Геннадий Барышников. - Ваша профессия очень значима и востребована, и с каждым годом повышается уровень профессиональных задач, которые ставятся перед вами. Наши воспитатели - это педагоги высокого уровня, владеющие современными образовательными методиками». Заместитель руководитель профильного органа исполнительной власти подчеркнул, что в регионе идет активное строительство новых детских садов, в связи с чем увеличивается потребность в педагогах дошкольного образования.

«Нам нужны квалифицированные кадры - растет количество детей, растет количество детских садов. Я прошу опытных воспитателей делиться опытом с молодым поколением и мотивировать коллег на участие в таких конкурсах, как «Воспитатели России», чтобы повышать педагогическое мастерство и профессиональный уровень», - сказал Геннадий Барышников.

Депутат регионального парламента Лидия Драгунова, приветствуя воспитателей, поблагодарила их за каждодневный труд и важный вклад в развитие общества, отметив, что педагоги детсадов - это первая образовательная среда детей. «Воспитатель - первый учитель и наставник, с которым общается ребенок помимо мамы и папы. Вы закладываете ту образовательную и воспитательную базу, которая впоследствии во многом будет предопределять развитие ребенка», - сказала парламентарий.

Лидия Драгунова подчеркнула, что сфера дошкольного образования, которой долгие годы уделялось недостаточно внимания со стороны власти, сегодня находится в приоритете у государства.

После приветствий началась церемония награждения. Сотрудник Псковского областного института повышения квалификации работников образования Елена Старункина сообщила, что в этом году для участия в областном этапе конкурса «Воспитатели России» было подано 24 заявки - это рекордные количество.

Победители определялись в нескольких номинациях: «Лучший воспитатель образовательной организации», «Верность профессии», «Молодые профессионалы», «Инклюзивное образование», «Лучший профессионал образовательной организации» и «Эффективный руководитель».

Все участники профессионального конкурса были отмечены дипломами. Лучшим воспитателям были вручены Благодарности Псковского областного Собрания депутатов, комитета по образованию Псковской области и подарочные сертификаты от депутата Юрия Сорокина.

Добавим, что конкурс «Воспитатели России» был учрежден одноименной общественной организацией и проводится при поддержке политической партии «Единая Россия».