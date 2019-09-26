Общество

Житель Новосокольников предстанет перед судом за публичное оскорбление полицейского

Прокурором Новосокольнического района утверждено обвинительное заключение в отношении 19-летнего жителя Новосокольников. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе расследования установлено, что 21 февраля текущего года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в помещении, а также на крыльце буфета на улице Матросова умышленно, по мотиву недовольства законными действиями сотрудника полиции в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, высказал в его адрес словесные оскорбления в неприличной форме.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №10 Новосокольнического района для рассмотрения по существу.

Санкция ст.319 УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года.