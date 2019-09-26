Общество

«Акценты» Донецкого: Дело на 200 тысяч, минус 163 дерева и «кошмар» Псковского театра драмы

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

«Дело» Ульяны Михайловой. Силовики пришли с обыском к председателю Псковского облсофпрофа.

«Каменные джунгли». В Пскове собираются спилить сразу 163 дерева.

«Кошмар» на улице Пушкина. Что показали «Большие гастроли».

Вне сомнений, самая громкая новость недели – возбуждение уголовного дела и обыск у председателя Псковского облсовпрофа, депутата областного Собрания Ульяны Михайловой, которая подозревается в присвоении и растрате, то есть хищении чужого имущества (часть 3 статьи 160 УК РФ). Не каждый день у нас обыски у депутатов областного парламента проводят! По версии следствия, во время своих частных поездок в Санкт-Петербург Ульяна Михайлова четырежды оформляла свое проживание за счет облсофпрофа, а также присваивала деньги, полагающиеся ей как суточные командировочные. Всего почти на 200 тысяч рублей.

В четверг, 26 сентября, с утра правоохранители пришли к Ульяне Михайловой с обыском на дом: «Они пришли к нам в 06:55 утра, 11 человек и психолог, потому что есть дети. – Рассказала председатель обсофпрофа в масс-медиа. - Правоохранители осмотрели все помещения и ищут документы, которые докажут нашу противоправную деятельность. В ней, помимо меня, подозревают еще трех сотрудников профсоюза, у них также идут обыски. Мы удивлены этим до безумия». Чуть позже в комментарии для ПЛН она назвала все происходящее «сюрреализмом»: «Ничего, кроме возмущения, подобные обвинения и постановления о возбуждении уголовного дела, у меня не вызывают. Это вообще сюрреализм какой-то. Судя по всему, дел уголовных наклепают еще кучу, лишь бы мы не занимались своей профсоюзной работой».

А уже сегодня Ульяна Михайлова официально заявила, что с 30 сентября уходит в отпуск по уходу за ребенком, назначив и. п. председателя облсовпрофа Андрея Хришкевича: «До разрешения всех имущественных претензий ко мне лично я прекращаю управление денежными средствами Псковского областного совета профессиональных союзов. Оставляю за собой право изменить это решение, если меня к этому побудят изменившиеся обстоятельства».

В региональных СМИ и соцсетях, меж тем, уже началась свистопляска недоброжелателей Ульяны Михайловой, коих у нее, как мы понимаем, легион. Что же касается характера самих антикоррупционных дел, возбуждаемых в регионе, то лично меня поражает прежде всего размер фигурирующих в расследованиях сумм – в одном случае (вице-губернатора Александра Кузнецова) это миллион с небольшим, здесь – как сообщается, почти 200 тысяч рублей. Да, «велика» коррупция на Псковщине! Нечего добавить. Наверное, скоро псковских чиновников и депутатов начнут ловить на присвоении казенных авторучек и ластиков.

А мы продолжаем. В среду рабочую вылазку на улицу Яна Фабрициуса в связи с ее реконструкцией сделали депутаты Псковской городской Думы. В выездном совещании на объекте приняли участие исполняющая обязанности главы города Елена Полонская, депутаты Григорий Турчин, Сергей Колосов, Федор Постнов, Валерий Тюменцев, Юлия Пожидаева, Александр Баев и другие; заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут, сотрудники УГХ и представитель организации-проектировщика.

На официальном сайте по итогам выезда появился отчет под симптоматичным заголовком: «Псковские депутаты выступили против превращения Пскова в «каменные джунгли». В чем тут казус?

На улице Фабрициуса и прилегающих территориях началась реконструкция по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На это нужное и, в общем-то, хорошее дело только в этом году федеральный центр выделил городу 64 миллиона 400 тысяч рублей. В следующем 2020-м году муниципалитет получит еще 92 миллиона 700 тысяч рублей на завершение проекта. Главная задача – расширить улицу Фабрициуса до четырех полноценных полос. Также планируется сделать велодорожку и парковки.

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Согласно современному нормативу, расстояние от бордюра до дерева должно составлять 2 метра. Из-за чего в том числе, собственно, и требуется снести 163 дерева. Об этом и заявила депутатам представительница проектной организации Елена Трошкова, цитирую: «Какие-то деревья все равно придется снести, без этого уширение проезжей части до четырех полос невозможно. Кроме того, сносу подлежат деревья, признанные аварийными». (Конец цитаты). Мы не дураки и понимаем, что «какие-то» на самом деле означает «все». Давайте не будем здесь изображать из себя «последних девственников Америки».

В свою очередь депутат Александр Баев возмутился: «Это безобразие. Скоро весь город будет вырублен. В Пскове давно существует серьезная проблема, когда деревья сносят, но при этом не идет речь о новых посадках. Сегодня поставлен вопрос о том, чтобы не превратить наш старинный зеленый город в каменные джунгли. <…> Надо взять за правило - если мы сносим дерево, то вместо него нужно сажать новое».

С Баевым согласились депутаты Сергей Колосов и Григорий Турчин, чьи округа как раз приходятся на территорию реконструкции. И. п. главы Елена Полонская добавила, что вместо вырубленных деревьев нужно обязательно высадить равнозначные молодые деревья, а каких пород, обсудить дополнительно, и что практически все деревья вдоль дороги со стороны учебного центра «Псков» и стадиона «747» будут сохранены.

На фотографиях, выложенных на ПЛН, видно, как депутаты ползают по тротуару и что-то там измеряют рулеткой. Сообщается, что думский комитет по ЖКХ и благоустройству принял решение максимально сохранить деревья и снести только те, что находятся ближе, чем 70 сантиметрах от бортового камня проезжей части. То есть после корректировки сносу подлежат 98 деревьев.

Спрашивается, а как же норматив? Сдается мне, что весь этот выезд не более, чем депутатский PR. Потому что даже по картинке видно, что, если расширять улицу, то деревья в любом случае придется вырубать. Не останутся же пни на проезжей части! Ползай не ползай, меряй не меряй рулеткой, а, извините, цена вопроса 156 миллионов с лишним федеральных денег!

С другой стороны, все верно: рубишь старые деревья – сажай новые. Почему в Пскове это не норма? У меня каждый день перед глазами наглядный пример - мой двор: десять деревьев спилили, ни одного нового до сих пор не посажено. Будто так и надо! Шведской эко-девушки Греты Тунберг на УГХ не хватает. На 156 миллионов, наверное, можно не только улицу расширить, но и в окрестностях улицы Фабрициуса целый город-сад разбить. С японскими сакурами. Мы, впрочем, не специалисты, и привыкли доверять депутатам. Есть же среди них строители, способные проконтролировать процесс? Тем более, обещали, что будут держать ситуацию под контролем.

Тут, если отталкиваться от конкретной локации - улицы Фабрициуса, нетрудно вообразить, что мы увидим в ближайшие год-два: голые стены неприглядных домов вроде «Дома торговли», явно не шедевра архитектуры. Да и в целом квартал решен, увы, не в стиле барокко. Деревья хотя бы этот барачный советский «хай-тек» как-то прикрывали и скрашивали.

Будет псковичам «комфортная городская среда» в местном исполнении. То есть без кустиков и с убогими ржавеющими заборами из металлопрофиля, которыми перегородили уже весь город. К тому же неизбывное русское «рукожопие», о котором давеча сокрушался губернатор Ведерников, никуда не денешь. А ведь ганзейский как-никак город. Зря, что ли, Ганзу недавно провели? Должны бы соответствовать, наконец, европейским стандартам!

И я завершаю. Псковский театр драмы имени Пушкина вернулся из беспрецедентного гастрольного турне по России. Уже сегодня на большой сцене детский спектакль - «Чук и Гек». Завтра – «Очень громкая премьера». В воскресенье – скандальный «Ревизор» Петра Шерешевского. На следующей неделе – «Пиковая дама» и «Жанна». А пока псковская труппа гастролировала по стране, на псковской сцене в рамках масштабного проекта «Большие гастроли», финансируемого министерством культуры России, свои спектакли показывал Новороссийский муниципальный театр имени Владимира Амербекяна.

Гастроли были, что называется, обменными, то есть наш театр показывал свои спектакли в Новороссийске, а кубанские артисты выступали у нас. В течение четырех вечеров Новороссийский театр показал инсценировку «Что-то зазвенело» по рассказу Владимира Орлова, музыкальную комедию, как было заявлено в аннотации, «с грузинским акцентом», «Невеста из Имеретии», «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина и «Играй, скрипач!» по пьесе Григория Горина «Поминальная молитва».

Вроде весьма достойный репертуар. И спектакли шли с аншлагами или почти с аншлагами. Благодарная псковская публика неизменно кричала «Браво!» и дарила артистам бурные и продолжительные аплодисменты. Вот только меня несколько удивила и покоробила реакция соцсетей на гастроли новороссийцев, за которой я, как обозреватель, стараюсь внимательно следить.

Некоторые зрители, делясь театральными впечатлениями, позволяли себе сравнения с псковскими постановками, причем, как вы понимаете, не в пользу псковского театра драмы. «Ну, вот наконец-то дождались классики!», написала одна восторженная дама. «И никаких вам изнасилований», - написал другой, намекая на недавний скандал с псковским «Ревизором» на сцене Екатеринбургского ТЮЗа. «Учитесь, лохи!», - высказался третий.

И вот тут мне стало обидно за Псковский театр. Принято считать, что о вкусах не спорят, но на самом деле спорят, и еще как!

Так вот, сходив на два спектакля Новороссийского театра (на большее моего личного запаса терпения просто не хватило), должен сказать без всяких экивоков, что показанные нам спектакли – это «страшный сон» Псковского театра драмы имени Пушкина, его кошмар.

В том смысле, что наш театр несколько лет назад тоже имел все шансы превратиться в образец самой пошлой антрепризы, но каким-то чудом избежал этой безрадостной участи. А уровень Новороссийского театра, и здесь со мной наверняка согласятся настоящие ценители театрального искусства, – это именно какая-то заезжая антреприза самого низкопробного пошиба.

Я, если честно, даже не представлял себе, насколько это может быть плохо. Именно – кошмар, просыпаешься и говоришь себе: «Слава Богу, что это случилось во сне и не со мной!». Иной самодеятельный театр демонстрирует более высокий уровень реализации замыслов. Режиссуры никакой, артисты играют средне, петь не умеют вообще. Художественные притязания производят удручающее впечатление.

Вынужден повторить банальность: всё действительно познается в сравнении. Начинаешь ценить своих, просто отталкиваясь от противного. Если бы программы «Больших гастролей» не было, ее следовало бы придумать. Просто для того, чтобы псковичи могли оценить уровень собственного театра. Оценить по достоинству. Да, Псковская драма – это маленький провинциальный театр, но сегодня он открыт для экспериментов и не тиражирует пошлые штампы. Для того, чтобы это понять, оказывается, достаточно попасть на «свадьбу с грузинским акцентом».

Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий