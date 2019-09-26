Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Осенний марафон 2 - 30 сентября
Дом от А до Я
Как уменьшить платежи за землю?
и снова #Пушкинбал
Кооперация производства и науки
Спиливать, не стесняясь!
Проверьте дымоход и вентиляцию!
Обувь для осенней непогоды
30 лет успеха
Как сделать дома тепло
Тёмная лошадка кому быть главой?
Дойная корова или опора?
Телефон прямого эфира 56-73-72
все о текстильном ПЭТ
 
 
 
ещё Общество 26.09.2019 23:4116 «Дело Ульяны Михайловой». Что дальше? 27.09.2019 22:543 «Акценты» Донецкого: Дело на 200 тысяч, минус 163 дерева и «кошмар» Псковского театра драмы 27.09.2019 21:200 Кабмин внес изменения в правила маркировки табачных изделий 27.09.2019 20:494 Руководитель «Школы трудовых практик» высказался в поддержку Ульяны Михайловой 27.09.2019 20:200 В Новосокольническом районе прокуратура обязала администрацию взять под контроль бесхозный шлюз-регулятор 27.09.2019 19:340 Жительница Новосокольнического района получала штраф за повторную торговлю самогоном
 
 
 
Самое популярное 26.09.2019 08:1137 Уголовное дело возбуждено в отношении лидера псковских профсоюзов Ульяны Михайловой 26.09.2019 17:276 Николай Цискаридзе приехал в Псков и пообедал в местном ресторане 26.09.2019 23:4116 «Дело Ульяны Михайловой». Что дальше? 25.09.2019 08:220 На три дня закроют для движения участок улицы Горького в Пскове 27.09.2019 10:1612 Ульяна Михайлова назначила и.о. председателя Псковского облсовпрофа Андрея Хришкевича
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Акценты» Донецкого: Дело на 200 тысяч, минус 163 дерева и «кошмар» Псковского театра драмы

27.09.2019 22:54|ПсковКомментариев: 3

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска: 

«Дело» Ульяны Михайловой. Силовики пришли с обыском к председателю Псковского облсофпрофа. 
«Каменные джунгли». В Пскове собираются спилить сразу 163 дерева. 
«Кошмар» на улице Пушкина. Что показали «Большие гастроли». 

Вне сомнений, самая громкая новость недели – возбуждение уголовного дела и обыск у председателя Псковского облсовпрофа, депутата областного Собрания Ульяны Михайловой, которая подозревается в присвоении и растрате, то есть хищении чужого имущества (часть 3 статьи 160 УК РФ). Не каждый день у нас обыски у депутатов областного парламента проводят! По версии следствия, во время своих частных поездок в Санкт-Петербург Ульяна Михайлова четырежды оформляла свое проживание за счет облсофпрофа, а также присваивала деньги, полагающиеся ей как суточные командировочные. Всего почти на 200 тысяч рублей.

В четверг, 26 сентября, с утра правоохранители пришли к Ульяне Михайловой с обыском на дом: «Они пришли к нам в 06:55 утра, 11 человек и психолог, потому что есть дети. – Рассказала председатель обсофпрофа в масс-медиа. - Правоохранители осмотрели все помещения и ищут документы, которые докажут нашу противоправную деятельность. В ней, помимо меня, подозревают еще трех сотрудников профсоюза, у них также идут обыски. Мы удивлены этим до безумия». Чуть позже в комментарии для ПЛН она назвала все происходящее «сюрреализмом»: «Ничего, кроме возмущения, подобные обвинения и постановления о возбуждении уголовного дела, у меня не вызывают. Это вообще сюрреализм какой-то. Судя по всему, дел уголовных наклепают еще кучу, лишь бы мы не занимались своей профсоюзной работой».

А уже сегодня Ульяна Михайлова официально заявила, что с 30 сентября уходит в отпуск по уходу за ребенком, назначив и. п. председателя облсовпрофа Андрея Хришкевича: «До разрешения всех имущественных претензий ко мне лично я прекращаю управление денежными средствами Псковского областного совета профессиональных союзов. Оставляю за собой право изменить это решение, если меня к этому побудят изменившиеся обстоятельства». 

В региональных СМИ и соцсетях, меж тем, уже началась свистопляска недоброжелателей Ульяны Михайловой, коих у нее, как мы понимаем, легион. Что же касается характера самих антикоррупционных дел, возбуждаемых в регионе, то лично меня поражает прежде всего размер фигурирующих в расследованиях сумм – в одном случае (вице-губернатора Александра Кузнецова) это миллион с небольшим, здесь – как сообщается, почти 200 тысяч рублей. Да, «велика» коррупция на Псковщине! Нечего добавить. Наверное, скоро псковских чиновников  и депутатов начнут ловить на присвоении казенных авторучек и ластиков. 

А мы продолжаем. В среду рабочую вылазку на улицу Яна Фабрициуса в связи с ее реконструкцией сделали депутаты Псковской городской Думы. В выездном совещании на объекте приняли участие исполняющая обязанности главы города Елена Полонская, депутаты Григорий Турчин, Сергей Колосов, Федор Постнов, Валерий Тюменцев, Юлия Пожидаева, Александр Баев и другие; заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут, сотрудники УГХ и представитель организации-проектировщика.

На официальном сайте по итогам выезда появился отчет под симптоматичным заголовком: «Псковские депутаты выступили против превращения Пскова в «каменные джунгли». В чем тут казус?

На улице Фабрициуса и прилегающих территориях началась реконструкция по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На это нужное и, в общем-то, хорошее дело только в этом году федеральный центр выделил городу 64 миллиона 400 тысяч рублей. В следующем 2020-м году муниципалитет получит еще 92 миллиона 700 тысяч рублей на завершение проекта. Главная задача – расширить улицу Фабрициуса до четырех полноценных полос. Также планируется сделать велодорожку и парковки.

Согласно современному нормативу, расстояние от бордюра до дерева должно составлять 2 метра. Из-за чего в том числе, собственно, и требуется снести 163 дерева. Об этом и заявила депутатам представительница проектной организации Елена Трошкова, цитирую: «Какие-то деревья все равно придется снести, без этого уширение проезжей части до четырех полос невозможно. Кроме того, сносу подлежат деревья, признанные аварийными». (Конец цитаты). Мы не дураки и понимаем, что «какие-то» на самом деле означает «все». Давайте не будем здесь изображать из себя «последних девственников Америки». 

В свою очередь депутат Александр Баев возмутился: «Это безобразие. Скоро весь город будет вырублен. В Пскове давно существует серьезная проблема, когда деревья сносят, но при этом не идет речь о новых посадках. Сегодня поставлен вопрос о том, чтобы не превратить наш старинный зеленый город в каменные джунгли. <…> Надо взять за правило - если мы сносим дерево, то вместо него нужно сажать новое». 

С Баевым согласились депутаты Сергей Колосов и Григорий Турчин, чьи округа как раз приходятся на территорию реконструкции. И. п. главы Елена Полонская добавила, что вместо вырубленных деревьев нужно обязательно высадить равнозначные молодые деревья, а каких пород, обсудить дополнительно, и что практически все деревья вдоль дороги со стороны учебного центра «Псков» и стадиона «747» будут сохранены. 

На фотографиях, выложенных на ПЛН, видно, как депутаты ползают по тротуару и что-то там измеряют рулеткой. Сообщается, что думский комитет по ЖКХ и благоустройству принял решение максимально сохранить деревья и снести только те, что находятся ближе, чем 70 сантиметрах от бортового камня проезжей части. То есть после корректировки сносу подлежат 98 деревьев. 

Спрашивается, а как же норматив? Сдается мне, что весь этот выезд не более, чем  депутатский PR. Потому что даже по картинке видно, что, если расширять улицу, то деревья в любом случае придется вырубать. Не останутся же пни на проезжей части! Ползай не ползай, меряй не меряй рулеткой, а, извините, цена вопроса 156 миллионов с лишним федеральных денег!

С другой стороны, все верно: рубишь старые деревья – сажай новые. Почему в Пскове это не норма? У меня каждый день перед глазами наглядный пример - мой двор: десять деревьев спилили, ни одного нового до сих пор не посажено. Будто так и надо! Шведской эко-девушки Греты Тунберг на УГХ не хватает. На 156 миллионов, наверное, можно не только улицу расширить, но и в окрестностях улицы Фабрициуса целый город-сад разбить. С японскими сакурами. Мы, впрочем, не специалисты, и привыкли доверять депутатам. Есть же среди них строители, способные проконтролировать процесс? Тем более, обещали, что будут держать ситуацию под контролем.

Тут, если отталкиваться от конкретной локации - улицы Фабрициуса, нетрудно вообразить, что мы увидим в ближайшие год-два: голые стены неприглядных домов вроде «Дома торговли», явно не шедевра архитектуры. Да и в целом квартал решен, увы, не в стиле барокко. Деревья хотя бы этот барачный советский «хай-тек» как-то прикрывали и скрашивали.

Будет псковичам «комфортная городская среда» в местном исполнении. То есть без кустиков и с убогими ржавеющими заборами из металлопрофиля, которыми перегородили уже весь город. К тому же неизбывное русское «рукожопие», о котором давеча сокрушался губернатор Ведерников, никуда не денешь. А ведь ганзейский как-никак город. Зря, что ли, Ганзу недавно провели? Должны бы соответствовать, наконец, европейским стандартам! 

И я завершаю. Псковский театр драмы имени Пушкина вернулся из беспрецедентного гастрольного турне по России. Уже сегодня на большой сцене детский спектакль - «Чук и Гек». Завтра – «Очень громкая премьера». В воскресенье – скандальный «Ревизор» Петра Шерешевского. На следующей неделе – «Пиковая дама» и «Жанна». А пока псковская труппа гастролировала по стране, на псковской сцене в рамках масштабного проекта «Большие гастроли», финансируемого министерством культуры России, свои спектакли показывал Новороссийский муниципальный театр имени Владимира Амербекяна.

Гастроли были, что называется, обменными, то есть наш театр показывал свои спектакли в Новороссийске, а кубанские артисты выступали у нас. В течение четырех вечеров Новороссийский театр показал инсценировку «Что-то зазвенело» по рассказу Владимира Орлова, музыкальную комедию, как было заявлено в аннотации, «с грузинским акцентом», «Невеста из Имеретии», «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина и «Играй, скрипач!» по пьесе Григория Горина «Поминальная молитва».

Вроде весьма достойный репертуар. И спектакли шли с аншлагами или почти с аншлагами. Благодарная псковская публика неизменно кричала «Браво!» и дарила артистам бурные и продолжительные аплодисменты. Вот только меня несколько удивила и покоробила реакция соцсетей на гастроли новороссийцев, за которой я, как обозреватель, стараюсь внимательно следить.

Некоторые зрители, делясь театральными впечатлениями, позволяли себе сравнения с псковскими постановками, причем, как вы понимаете, не в пользу псковского театра драмы. «Ну, вот наконец-то дождались классики!», написала одна восторженная дама. «И никаких вам изнасилований», - написал другой, намекая на недавний скандал с псковским «Ревизором» на сцене Екатеринбургского ТЮЗа. «Учитесь, лохи!», - высказался третий.

И вот тут мне стало обидно за Псковский театр. Принято считать, что о вкусах не спорят, но на самом деле спорят, и еще как!

Так вот, сходив на два спектакля Новороссийского театра (на большее моего личного запаса терпения просто не хватило), должен сказать без всяких экивоков, что показанные нам спектакли – это «страшный сон» Псковского театра драмы имени Пушкина, его кошмар.

В том смысле, что наш театр несколько лет назад тоже имел все шансы превратиться в образец самой пошлой антрепризы, но каким-то чудом избежал этой безрадостной участи. А уровень Новороссийского театра, и здесь со мной наверняка согласятся настоящие ценители театрального искусства, – это именно какая-то заезжая антреприза самого низкопробного пошиба.

Я, если честно, даже не представлял себе, насколько это может быть плохо. Именно – кошмар, просыпаешься и говоришь себе: «Слава Богу, что это случилось во сне и не со мной!». Иной самодеятельный театр демонстрирует более высокий уровень реализации замыслов. Режиссуры никакой, артисты играют средне, петь не умеют вообще. Художественные притязания производят удручающее впечатление.

Вынужден повторить банальность: всё действительно познается в сравнении. Начинаешь ценить своих, просто отталкиваясь от противного. Если бы программы «Больших гастролей» не было, ее следовало бы придумать. Просто для того, чтобы псковичи могли оценить уровень собственного театра. Оценить по достоинству. Да, Псковская драма – это маленький провинциальный театр, но сегодня он открыт для экспериментов и не тиражирует пошлые штампы. Для того, чтобы это понять, оказывается, достаточно попасть на «свадьбу с грузинским акцентом».

Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя! 

Александр Донецкий   

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 301 человек
27.09.2019, 23:270 «Псков-747» проиграл лидеру ПФЛ 27.09.2019, 22:543 «Акценты» Донецкого: Дело на 200 тысяч, минус 163 дерева и «кошмар» Псковского театра драмы 27.09.2019, 22:421 Кремль прокомментировал слова Саакашвили о желании Путина вернуть Советский Союз 27.09.2019, 21:200 Кабмин внес изменения в правила маркировки табачных изделий
27.09.2019, 20:494 Руководитель «Школы трудовых практик» высказался в поддержку Ульяны Михайловой 27.09.2019, 20:200 В Новосокольническом районе прокуратура обязала администрацию взять под контроль бесхозный шлюз-регулятор 27.09.2019, 19:420 Итоги первых экспедиций в рамках проекта «Хлебное место» подвели в Пушкинском Заповеднике 27.09.2019, 19:340 Жительница Новосокольнического района получала штраф за повторную торговлю самогоном
27.09.2019, 19:150 Лев Шлосберг направил обращение в прокуратуру в связи с ликвидацией пешеходного перехода в центре Пскова 27.09.2019, 18:552 Директору организации в Островском районе назначен штраф за невыплату заработной платы 27.09.2019, 18:432 О бедных деревьях замолвите слово 27.09.2019, 18:260 В Пскове завершился Третий Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня»
27.09.2019, 18:162 До пяти лет тюрьмы грозит жителю Пыталовского района за нападение на сотрудников ДПС 27.09.2019, 18:010 Работнику пыталовского магазина грозит штраф до 80 тысяч рублей за продажу алкоголя несовершеннолетнему 27.09.2019, 17:570 В областном Собрании депутатов чествовали победителей и участников конкурса «Воспитатели России» 27.09.2019, 17:561 Жители Псковской области посадили 4 тыс деревьев в рамках акции «Живи, лес!»
27.09.2019, 17:471 Смягчить финансовую нагрузку на регионы по выплате соцдоплаты к пенсии предлагают депутаты Северо-Запада 27.09.2019, 17:450 Старую конюшню снесли в Новосокольническом районе после вмешательства прокуратуры 27.09.2019, 17:380 В Псковской области прошли мероприятия, посвященные 71-летию Героя России Анатолия Романова 27.09.2019, 17:310 Десять проектов в сфере межнационального сотрудничества получат господдержку
27.09.2019, 17:230 В Псковской области к уголовной ответственности привлекут двух водителей за повторное вождение пьяными 27.09.2019, 17:180 Любителей авторской песни приглашают на концерт известной псковской исполнительницы 27.09.2019, 17:100 В Островском районе несовершеннолетняя наказана за оскорбление своей знакомой 27.09.2019, 17:090 Псков-Лада объявляет грандиозную распродажу
27.09.2019, 17:016 Региональный оператор по обращению в ТКО вложил в техническое переоборудование полмиллиарда 27.09.2019, 16:490 Легенда «Дакара» прибыла на ралли «Псков Ганзейский» 27.09.2019, 16:430 Хозяйство «Родина» ввело в эксплуатацию еще один коровник 27.09.2019, 16:387 Андрей Царев: Может быть и такое, что Ульяна Михайлова кому-то перешла дорогу
27.09.2019, 16:330 Отремонтирован спортзал Бельско-Устьенского детского дома 27.09.2019, 16:230 Псковская область: Инвестклимат - благоприятный. ИНФОГРАФИКА 27.09.2019, 16:100 В рамках поэтического конкурса «Чернильница» будет организован ряд бесплатных мастер-классов 27.09.2019, 15:560 Директор Росгвардии поздравил с днем рождения Героя России генерал-полковника Анатолия Романова
27.09.2019, 15:509 Алексей Севастьянов: Ульяна Михайлова - абсолютно порядочный человек 27.09.2019, 15:450 В Пскове единороссы помогли родителям решить проблемы с устройством в детсады 27.09.2019, 15:450 Псковская городская поликлиника приглашает на прививки от гриппа 27.09.2019, 15:410 В фирменных магазинах «Деревня Соловьи» теперь можно приобрести молочную продукцию производства ООО «ПсковАгроИнвест»
27.09.2019, 15:330 Новый сборник псковского поэта Геннадия Кононова презентуют на вечере его памяти 1 октября 27.09.2019, 15:330 Депутат Великолукской гордумы поблагодарила коллектив детского сада №8 за хорошую работу и креативный подход 27.09.2019, 15:260 Администрация Великих Лук поздравляет с Днем воспитателя и дошкольного работника 27.09.2019, 15:168 Председатель первичной профсоюзной организации заявила о шантаже и давлении в Псковоблсовпрофе
27.09.2019, 15:106 «Армрестлинг»: Олег Брячак против Петра Алексеенко. ВИДЕО 27.09.2019, 15:101 В полуфинал конкурса «Мисс Россия — Мисс Псков 2019» прошло 10 псковичек 27.09.2019, 14:550 Зоя Казакова вновь избрана председателем Великолукской городской организации профсоюза работников образования 27.09.2019, 14:430 Директор псковской фитнес-сети написал книгу о восхождении на Эльбрус
27.09.2019, 14:320 Партпроект «Новая школа» займется вопросом организации образования детей с сахарным диабетом 27.09.2019, 14:220 Концерт органной и вокальной музыки «Мелодия души» состоится сегодня в Печорах 27.09.2019, 14:091 Виноделы рассказали, к чему приведут новые акцизы 27.09.2019, 14:000 Псковский учитель-дефектолог стала финалистом Всероссийского конкурса профессионального мастерства
27.09.2019, 13:500 Администрация области и ПсковГУ запускают проект по организации непрерывных практик студентов в органах исполнительной власти 27.09.2019, 13:460 Медведев поручил проработать переход к потребительской корзине с базовым набором продуктов 27.09.2019, 13:360 Какой материал идеально подойдет для напольного покрытия в частном доме? 27.09.2019, 13:310 Псковичей приглашают принять участие во второй встрече «Ганзейского клуба»
27.09.2019, 13:240 Запрет на курение на балконах направлен на повышение «культуры безопасности», поясняют в МЧС 27.09.2019, 13:220 Для псковских пенсионеров провели кулинарный конкурс 27.09.2019, 13:160 Нежилое здание в «Орлецах» отдадут в аренду для оказания ритуальных услуг 27.09.2019, 13:120 Администрация Псковской области будет субсидировать 90% расходов на бумагу для «Псковских новостей»
27.09.2019, 13:090 Призовые места завоевала молодежная сборная Псковской области на всероссийском турнире по Всестилевому каратэ 27.09.2019, 13:081 Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах 27.09.2019, 13:070 Пешеходный мост через Пскову будет передан в оперативное управление Специализированной службы 27.09.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: Олег Брячак против Петра Алексеенко
27.09.2019, 12:591 О месте установки бюстов троим героям-десантникам 6-й роты поспорили депутаты гордумы Пскова 27.09.2019, 12:450 Более 2 тысяч вопросов жителей Псковской области решены с помощью программы «Инцидент менеджмент» 27.09.2019, 12:320 ТРК «Акваполис» приглашает на шоу «Мыльных пузырей» 27.09.2019, 12:260 Павел Андреев назначен руководителем городского управления строительства и капремонта без приставки «и.о.»
27.09.2019, 12:170 На улице Ижорского батальона в Пскове создали зону обслуживающих и деловых объектов 27.09.2019, 12:100 Как зарегистрировать недвижимость в другом регионе?  27.09.2019, 11:520 Житель Тюмени обвиняется в крупном сбыте наркотиков в Псковской области 27.09.2019, 11:511 Информация о балансовой стоимости видеокамер, установленных на улице Свердлова и в парковых зонах Пскове, была преподнесена некорректно
27.09.2019, 11:375 Ночную «Ласточку» могут запустить из Петербурга в Псков 27.09.2019, 11:331 Галина Неваленная вошла в состав социального комитета и комиссии по регламенту и депутатской этике Псковской гордумы 27.09.2019, 11:300 Издательство «Вольный странник» выпустило новую популярную книгу о старцах Псково-Печерского монастыря 27.09.2019, 11:240 Олег Брячак и Петр Алексеенко: Столкновение позиций в программе «Армрестлинг» на радио «Эхо Москвы» в Пскове
27.09.2019, 11:180 Исторический фестиваль «Воевода Шуйский» начнется с заупокойной литии в храме Рождества и Покрова Богородицы от Пролома 27.09.2019, 11:121 Александр Братчиков: Мы переживаем за депутатов 27.09.2019, 11:0416 Не стесняясь, спиливать деревья, мешающие развитию Пскова, призвал Денис Иванов 27.09.2019, 10:590 Сто тысяч рублей великолучанка перевела мошенникам
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.