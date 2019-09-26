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Общество

ЗАО «ЗЭТО» исполнилось 60 лет

28.09.2019 11:34|ПсковКомментариев: 0

27 сентября в великолукском драматическом театре прошел торжественный вечер, посвященный 60-летию великолукского завода электротехнического оборудования и Дню машиностроителя.

Генеральный директор ЗАО «ЗЭТО», депутат великолукской городской Думы Денис Мунштуков поздравил коллег, ветеранов и гостей с Днем машиностроителя и юбилеем предприятия. Он отметил, что за 60-летний период завод стал одним из ведущих предприятий отрасли с богатым производственным опытом, крепкой экономической и научной базой и современными технологиями. Денис Валерьевич сказал, что на заводе работает уникальный коллектив настоящих профессионалов своего дела.

На торжественном вечере поздравления прозвучали от заместителя губернатора Псковской области Нинели Салагаевой. Она пожелала заводу дальнейших успехов и вручила Почетную грамоту губернатора Псковской области первому заместителю Генерального директора-техническому директору Дмитрию Иванову. Благодарность ассоциации развития кластеров и технопарков России Нинель Салагаева вручила генеральному директору завода Денису Мунштукову.

Поздравил собравшихся от лица сенатора Совета Федерации Андрея Турчака и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко депутат Госдумы РФ Александр Козловский. Он отметил, что за время существования ЗАО «ЗЭТО» прошел серьезный путь развития и на данный момент является примером стабильного и успешного предприятия. От себя лично Александр Николаевич добавил, что юбилей завода электротехнического оборудования – важный и волнительный день. Депутат поблагодарил за успешную работу гендиректора ЗАО «ЗЭТО» Дениса Мунштукова. Слова благодарности от Александра Николаевича прозвучали и в адрес ветеранов завода, отдавших долгие годы любимой профессии.

«Вы пример молодым, ваши имена – это трудовая слава Великих Лук, и наш город гордится вами», - сказал Александр Козловский.

Поблагодарил Александр Козловский губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Он отметил, что глава региона уделяет большое внимание развитию промышленных предприятий, встречается с членами РСПП и Союза машиностроителей России. «Губернатор стремится гибко реагировать на все современные вызовы», - сказал он. Парламентарий поблагодарил заместителя губернатора региона Нинель Салагаеву, которая, по его словам, активно занимается развитием экономики региона и откликается на проблемы бизнеса.

Александр Козловский поздравил заводчан и пожелал коллективу завода успехов, развития и счастья. Экс-директору предприятия Николаю Козловскому он вручил Благодарственные письмо Федерального Собрания РФ.

Слова поздравлений в адрес трудового коллектива прозвучали от главы города Великие Луки Николая Козловского, председателя Псковского областного собрания депутатов Александра Котова, главного Федерального инспектора в Псковской области аппарата полномочного представителя в Северо-Западном Федеральном округе Андрея Калинина, епископа Великолукского и Невельского Сергия, президента Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимира Зубова.

От имени ветеранов участников мероприятия приветствовали бывшие руководители предприятия, Почетные граждане города Великие Луки Иван Алексеев и Борис Каракаев, а от имени молодежи выступили коммерческий директор Евгения Бойкова и первый заместитель технического директора-главный технолог Александр Большаков.

Закончилось мероприятие праздничным концертом и салютом в честь 60-летнего юбилея ЗАО «ЗЭТО».

Теги: #юбилей #ЗЭТО
Источник: Псковская Лента Новостей
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