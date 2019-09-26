Общество

104-й полк 76-й дивизии празднует 71 год со дня образования

В субботу, 28 сентября, 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознаменный полк 76-й Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии празднует 71-ю годовщину со дня образования.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в честь праздника в псковском Доме офицеров прошел концерт. Участие в торжественном мероприятии приняли ветераны, личный состав полка, родственники бойцов, члены общественных воинских организаций, власти города, псковичи.

Открыл торжественную церемонию командир полка гвардии полковник Александр Шипов: «71 год великому полку - великой семье. За эти годы полк прошел испытания и выдержал их. Всем известен подвиг 6-й роты, который показал всему миру характер русского солдата».

От имени и. п. главы Пскова Елены Полонской военнослужащих поздравил с праздником ее заместитель Владимир Воробьев: «104-й полк является достойным примером патриотизма, верности ратному делу, большой самоотдачи и мужества. Постоянная работа над собой, совершенствование тактической и физической подготовки позволяет личному составу полка добиваться поставленных целей, демонстрируя мощь и несокрушимость Российских Вооруженных сил».

Владимир Воробьев пожелал командиру, ветеранам и личному составу полка крепкого здоровья, мирного неба и мягкого приземления. За добросовестное выполнение воинского долга, обеспечение безопасности на рубежах Родины, заместитель главы муниципалитета вручил военнослужащим грамоты главы города.

Приветственный адрес главы администрации Псковского района зачитал его заместитель Геннадий Ранцев. Он пожелал всем здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

Слова приветствия и поздравления также звучали от ветеранов полка.

Военнослужащим, показавшим лучшие результаты в службе, были вручены награды, Благодарственные письма и грамоты.

Напомним, 104-й полк был сформирован в 1948 году. Воины полка внесли свой вклад в боях в Афганистане, участвовали в разрешении межнациональных конфликтов в Армении и Азербайджане, Грузии, Киргизии, Прибалтике и Приднестровье, Северной и Южной Осетии, Чечне и других горячих точках.

Трагическая страница в истории полка - гибель 6-й роты: она встала на пути боевиков в Аргунском ущелье. Тогда 22 десантникам было присвоено звание - Героя России, почти всем посмертно.