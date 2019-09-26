Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Обувь для осенней непогоды
Спиливать, не стесняясь!
Кооперация производства и науки
Как уменьшить платежи за землю?
Дом от А до Я
Осенний марафон 2 - 30 сентября
Проверьте дымоход и вентиляцию!
и снова #Пушкинбал
30 лет успеха
Тёмная лошадка кому быть главой?
Дойная корова или опора?
все о текстильном ПЭТ
Как сделать дома тепло
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 26.09.2019 23:4118 «Дело Ульяны Михайловой». Что дальше? 28.09.2019 15:340 Мероприятия памяти 6-й роты пройдут в ДК ЛК с 1 по 10 октября 28.09.2019 15:190 В МЧС опровергли запрет курения на балконах 28.09.2019 14:380 104-й полк 76-й дивизии празднует 71 год со дня образования 28.09.2019 14:070 МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете 28.09.2019 13:370 Дожди и до +16 градусов обещают в Псковской области в воскресенье
 
 
 
Самое популярное 26.09.2019 08:1137 Уголовное дело возбуждено в отношении лидера псковских профсоюзов Ульяны Михайловой 26.09.2019 17:276 Николай Цискаридзе приехал в Псков и пообедал в местном ресторане 26.09.2019 23:4118 «Дело Ульяны Михайловой». Что дальше? 27.09.2019 11:375 Ночную «Ласточку» могут запустить из Петербурга в Псков 25.09.2019 08:220 На три дня закроют для движения участок улицы Горького в Пскове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

104-й полк 76-й дивизии празднует 71 год со дня образования

28.09.2019 14:38|ПсковКомментариев: 0

В субботу, 28 сентября, 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознаменный полк 76-й Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии празднует 71-ю годовщину со дня образования.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в честь праздника в псковском Доме офицеров прошел концерт. Участие в торжественном мероприятии приняли ветераны, личный состав полка, родственники бойцов, члены общественных воинских организаций, власти города, псковичи.

Открыл торжественную церемонию командир полка гвардии полковник Александр Шипов: «71 год великому полку - великой семье. За эти годы полк прошел испытания и выдержал их. Всем известен подвиг 6-й роты, который показал всему миру характер русского солдата».

От имени и. п. главы Пскова Елены Полонской военнослужащих поздравил с праздником ее заместитель Владимир Воробьев: «104-й полк является достойным примером патриотизма, верности ратному делу, большой самоотдачи и мужества. Постоянная работа над собой, совершенствование тактической и физической подготовки позволяет личному составу полка добиваться поставленных целей, демонстрируя мощь и несокрушимость Российских Вооруженных сил».

Владимир Воробьев пожелал командиру, ветеранам и личному составу полка крепкого здоровья, мирного неба и мягкого приземления. За добросовестное выполнение воинского долга, обеспечение безопасности на рубежах Родины, заместитель главы муниципалитета вручил военнослужащим грамоты главы города.

Приветственный адрес главы администрации Псковского района зачитал его заместитель Геннадий Ранцев. Он пожелал всем здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

Слова приветствия и поздравления также звучали от ветеранов полка.

Военнослужащим, показавшим лучшие результаты в службе, были вручены награды, Благодарственные письма и грамоты.

Напомним, 104-й полк был сформирован в 1948 году. Воины полка внесли свой вклад в боях в Афганистане, участвовали в разрешении межнациональных конфликтов в Армении и Азербайджане, Грузии, Киргизии, Прибалтике и Приднестровье, Северной и Южной Осетии, Чечне и других горячих точках.

Трагическая страница в истории полка - гибель 6-й роты: она встала на пути боевиков в Аргунском ущелье. Тогда 22 десантникам было присвоено звание - Героя России, почти всем посмертно.

Теги: #76-я дивизия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 329 человек
28.09.2019, 15:340 Мероприятия памяти 6-й роты пройдут в ДК ЛК с 1 по 10 октября 28.09.2019, 15:190 В МЧС опровергли запрет курения на балконах 28.09.2019, 15:000 Средний срок ипотечного кредита в России вырос до 17 лет 28.09.2019, 14:380 104-й полк 76-й дивизии празднует 71 год со дня образования
28.09.2019, 14:070 МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете 28.09.2019, 13:500 Почти 1900 км сетей и более 400 котельных приведены в порядок в Псковской области к новому отопительному сезону 28.09.2019, 13:370 Дожди и до +16 градусов обещают в Псковской области в воскресенье 28.09.2019, 13:130 Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи с ножом - СМИ
28.09.2019, 13:010 Эксперты псковской Ассоциации юристов рассказали, как правильно «читать» квитанции за ЖКХ 28.09.2019, 12:460 Пожилую великолучанку уличили в трате средств с чужой банковской карты 28.09.2019, 12:341 Умер режиссер и худрук «Ленкома» Марк Захаров 28.09.2019, 11:560 Амфетамин и конопля изъяты из незаконного оборота в Псковской области
28.09.2019, 11:341 ЗАО «ЗЭТО» исполнилось 60 лет 28.09.2019, 11:180 Первые заезды международного ралли «Псков Ганзейский» прошли в центре Пскова. ФОТО 28.09.2019, 11:070 Дновский центр соцобслуживания уличили в нарушении закона о персональных данных 28.09.2019, 10:391 Названы причины популярности системы all inclusive у россиян
28.09.2019, 10:380 Рейтинг политической активности. 20-27 сентября 28.09.2019, 10:240 Пушкиногорские коммунальщики внесли неожиданный вклад в «мельничный» проект музея-заповедника «Михайловское» 28.09.2019, 10:070 Житель Новосокольников предстанет перед судом за публичное оскорбление полицейского 28.09.2019, 09:520 Проект «Креатив-лаб» стартует в Пскове 30 сентября
28.09.2019, 09:300 Сегодня в Пскове пройдет исторический праздник «Воеводы Шуйского». ПРОГРАММА 27.09.2019, 23:270 «Псков-747» проиграл лидеру ПФЛ 27.09.2019, 22:549 «Акценты» Донецкого: Дело на 200 тысяч, минус 163 дерева и «кошмар» Псковского театра драмы 27.09.2019, 22:421 Кремль прокомментировал слова Саакашвили о желании Путина вернуть Советский Союз
27.09.2019, 21:200 Кабмин внес изменения в правила маркировки табачных изделий 27.09.2019, 20:495 Руководитель «Школы трудовых практик» высказался в поддержку Ульяны Михайловой 27.09.2019, 20:200 В Новосокольническом районе прокуратура обязала администрацию взять под контроль бесхозный шлюз-регулятор 27.09.2019, 19:420 Итоги первых экспедиций в рамках проекта «Хлебное место» подвели в Пушкинском Заповеднике
27.09.2019, 19:340 Жительница Новосокольнического района получала штраф за повторную торговлю самогоном 27.09.2019, 19:152 Лев Шлосберг направил обращение в прокуратуру в связи с ликвидацией пешеходного перехода в центре Пскова 27.09.2019, 18:552 Директору организации в Островском районе назначен штраф за невыплату заработной платы 27.09.2019, 18:434 О бедных деревьях замолвите слово
27.09.2019, 18:260 В Пскове завершился Третий Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» 27.09.2019, 18:162 До пяти лет тюрьмы грозит жителю Пыталовского района за нападение на сотрудников ДПС 27.09.2019, 18:010 Работнику пыталовского магазина грозит штраф до 80 тысяч рублей за продажу алкоголя несовершеннолетнему 27.09.2019, 17:570 В областном Собрании депутатов чествовали победителей и участников конкурса «Воспитатели России»
27.09.2019, 17:561 Жители Псковской области посадили 4 тыс деревьев в рамках акции «Живи, лес!» 27.09.2019, 17:471 Смягчить финансовую нагрузку на регионы по выплате соцдоплаты к пенсии предлагают депутаты Северо-Запада 27.09.2019, 17:450 Старую конюшню снесли в Новосокольническом районе после вмешательства прокуратуры 27.09.2019, 17:380 В Псковской области прошли мероприятия, посвященные 71-летию Героя России Анатолия Романова
27.09.2019, 17:310 Десять проектов в сфере межнационального сотрудничества получат господдержку 27.09.2019, 17:230 В Псковской области к уголовной ответственности привлекут двух водителей за повторное вождение пьяными 27.09.2019, 17:180 Любителей авторской песни приглашают на концерт известной псковской исполнительницы 27.09.2019, 17:100 В Островском районе несовершеннолетняя наказана за оскорбление своей знакомой
27.09.2019, 17:090 Псков-Лада объявляет грандиозную распродажу 27.09.2019, 17:018 Региональный оператор по обращению в ТКО вложил в техническое переоборудование полмиллиарда 27.09.2019, 16:490 Легенда «Дакара» прибыла на ралли «Псков Ганзейский» 27.09.2019, 16:431 Хозяйство «Родина» ввело в эксплуатацию еще один коровник
27.09.2019, 16:388 Андрей Царев: Может быть и такое, что Ульяна Михайлова кому-то перешла дорогу 27.09.2019, 16:330 Отремонтирован спортзал Бельско-Устьенского детского дома 27.09.2019, 16:230 Псковская область: Инвестклимат - благоприятный. ИНФОГРАФИКА 27.09.2019, 16:100 В рамках поэтического конкурса «Чернильница» будет организован ряд бесплатных мастер-классов
27.09.2019, 15:560 Директор Росгвардии поздравил с днем рождения Героя России генерал-полковника Анатолия Романова 27.09.2019, 15:5010 Алексей Севастьянов: Ульяна Михайлова - абсолютно порядочный человек 27.09.2019, 15:451 В Пскове единороссы помогли родителям решить проблемы с устройством в детсады 27.09.2019, 15:450 Псковская городская поликлиника приглашает на прививки от гриппа
27.09.2019, 15:410 В фирменных магазинах «Деревня Соловьи» теперь можно приобрести молочную продукцию производства ООО «ПсковАгроИнвест» 27.09.2019, 15:330 Новый сборник псковского поэта Геннадия Кононова презентуют на вечере его памяти 1 октября 27.09.2019, 15:330 Депутат Великолукской гордумы поблагодарила коллектив детского сада №8 за хорошую работу и креативный подход 27.09.2019, 15:260 Администрация Великих Лук поздравляет с Днем воспитателя и дошкольного работника
27.09.2019, 15:168 Председатель первичной профсоюзной организации заявила о шантаже и давлении в Псковоблсовпрофе 27.09.2019, 15:106 «Армрестлинг»: Олег Брячак против Петра Алексеенко. ВИДЕО 27.09.2019, 15:101 В полуфинал конкурса «Мисс Россия — Мисс Псков 2019» прошло 10 псковичек 27.09.2019, 14:550 Зоя Казакова вновь избрана председателем Великолукской городской организации профсоюза работников образования
27.09.2019, 14:430 Директор псковской фитнес-сети написал книгу о восхождении на Эльбрус 27.09.2019, 14:320 Партпроект «Новая школа» займется вопросом организации образования детей с сахарным диабетом 27.09.2019, 14:220 Концерт органной и вокальной музыки «Мелодия души» состоится сегодня в Печорах 27.09.2019, 14:091 Виноделы рассказали, к чему приведут новые акцизы
27.09.2019, 14:000 Псковский учитель-дефектолог стала финалистом Всероссийского конкурса профессионального мастерства 27.09.2019, 13:500 Администрация области и ПсковГУ запускают проект по организации непрерывных практик студентов в органах исполнительной власти 27.09.2019, 13:460 Медведев поручил проработать переход к потребительской корзине с базовым набором продуктов 27.09.2019, 13:360 Какой материал идеально подойдет для напольного покрытия в частном доме?
27.09.2019, 13:310 Псковичей приглашают принять участие во второй встрече «Ганзейского клуба» 27.09.2019, 13:240 Запрет на курение на балконах направлен на повышение «культуры безопасности», поясняют в МЧС 27.09.2019, 13:220 Для псковских пенсионеров провели кулинарный конкурс 27.09.2019, 13:160 Нежилое здание в «Орлецах» отдадут в аренду для оказания ритуальных услуг
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.