Общество

Мероприятия памяти 6-й роты пройдут в ДК ЛК с 1 по 10 октября

С 1 по 10 октября в ДК ЛК пройдут памятные мероприятия, посвященные 20-летию подвига героев-десантников 6-ой роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Союзе десантников города Великие Луки, в эти дни в ДК ЛК будут работать выставка-конкурс детского рисунка, подготовленная совместно с детской художественной школой им. А.А. Большакова, а также тематическая выставка, оформленная совместно с краеведческим музеем г. Великие Луки.

10 октября ДК ЛК в 13.00 и 19.00 состоится концерт вокально- инструментального ансамбля «Голубые молнии».

Награждение детей - участников конкурса детского рисунка, будет проведено 10 октября в 13.00 на концерте «Голубых молний». Призы и дипломы победителям будут вручены представителем фонда «Памяти 6 роты» в городе Великие Луки и Великолукской городской общественной организацией «Союз десантников»

10 октября, перед вечерним выступлением ансамбля «Голубые молнии», гости, ветераны, участники локальных конфликтов и жители города возложат цветы к памятной доске на аллее памяти 6-й роты (около мемориального воинского захоронения).