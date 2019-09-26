Общество

В МЧС опровергли запрет курения на балконах

В пресс-службе МЧС разъяснили постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима, передает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что документ не запрещает курить на балконе. Вместе с тем в МЧС призвали не забывать об осторожности и безопасности окружающих.

С 1 октября вступают в силу изменения в правилах противопожарного режима. Нововведение предусматривает запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях в жилых домах, общежитиях и гостиницах.

В документе отмечается, что курение на балконе чревато штрафом, если из-за этого возникнет пожар. Уголовная ответственность предусмотрена в случае, когда из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир.