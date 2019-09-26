Общество

В РПЦ призвали тщательно проработать вопрос перехода к «четырехдневке»

В Русской православной церкви высказали мнение, что идея премьер-министра России Дмитрия Медведева о переходе на четырехдневную рабочую неделю требует тщательной проработки, передает «Интерфакс».

«Вопросов здесь пока больше, чем ответов. Я думаю, что эта инициатива должна быть очень хорошо проработана для того, чтобы она получила поддержку населения и поддержку различных сегментов общества, в том числе, и молодежи», - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

По его мнению, в стране и так достаточно выходных: «У человека есть право на месячный отпуск, плюс мы еще 10 дней гуляем в январе, несколько дней в феврале в честь мужчин, в марте в честь женщин, в мае мы опять гуляем в честь 1 мая, в честь 9 мая - одних этих выходных набирается, наверное, еще на месяц».

На взгляд митрополита, может получиться так, что людей будут нагружать работой, но заставлять работать дистанционно.

Кроме того, считает он, может возникнуть такая ситуация, когда у мужа четырехдневная рабочая неделя, у жены - пятидневная, дети тоже учатся в школе. «Вот чем тогда этот мужчина будет заниматься в свой дополнительный, навязанный ему выходной?» - спросил иерарх.

«Я не говорю, что сама эта инициатива плохая - в идеале она, наверное, хорошая, но нужно получить ответы на все эти вопросы, прежде чем такая инициатива может быть внедрена», - резюмировал митрополит Иларион.