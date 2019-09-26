Общество

Северное сияние «добралось» до Псковской области. ФОТО и ВИДЕО

Северное сияние запечатлел на фотокамеру фотограф Максим Евдокимов минувшей ночью в Псковской области. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте». Снимки были сделаны в районе деревни Верхолино Псковского района.

«Сегодня была очередная бессонная ночь, до нас добралось полярное сияние. Даже в Пскове из окна вспышки были хорошо видны, но все же за городом сияние раскрылось на полную», - сообщил фотограф.

Добавим, что северное сияние минувшей ночью также было видно в Ленинградской области. Астрономы заранее предупреждали, что в эти выходные может быть заметно полярное сияние в связи с магнитными бурями.

Фото и видео Максима Евдокимова