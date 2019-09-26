Общество

День открытых дверей прошел в Псковском отделении Банка России. ФОТО

Сегодня, 28 сентября, проходит Общероссийский День открытых дверей Банка России. В прошлом году мероприятие прошло в 88 городах страны, его посетили около 60 тысяч человек. Посетить региональное подразделение главного банка страны, послушать лекции и экскурсии по музейным фондам сегодня смогли и псковичи - отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России традиционно приняло участие в этом празднике.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении, участники мероприятия познакомились с историей Банка России и его псковского отделения, узнали о проводимой денежно-кредитной политике и основных этапах становления отечественной финансовой системы.

Кроме того, Банк России подготовил выставку под названием «Магия театра», которая приурочена к Году театра – 2019. На выставке представлены памятные монеты, выпущенные с 1991 года на театральную тему. Монеты подобраны, исходя из художественного решения, материалов (показаны золотые, серебряные, платиновые и палладиевые монеты) и способов чеканки.

Посетителям также было предложено совершить экскурсию по историческому зданию и музею отделения. Все желающие смогли посидеть за рулем бронированной инкассаторской машины, узнать историю инкассации, сделать памятные снимки на фоне исторического здания, а также принять участие в историко-просветительских конкурсах, связанных с банковской тематикой и деятельностью Банка России.