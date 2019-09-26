Общество

Традиционная осенняя торговая ярмарка прошла в Великих Луках

В Великих Луках 28 сентября прошла традиционная осенняя торговая ярмарка «Осень-2019», на которую съехались более ста участников из Псковской, Тверской, Смоленской области, республики Беларусь, а также садоводы-огородники. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в основном ассортимент, предлагаемый на ярмарке, был представлен мясной и молочной продукцией, посадочным материалом, картофелем, капустой, медом и садово-огородным инвентарем. Кроме того, в рамках осенней ярмарки состоялись многочисленные творческие и силовые состязания.

Особый колорит празднику придала выставка-продажа самодельных валенок, шапок и подделок из шерсти и ткани. Порадовали гостей мероприятия и умельцы декоративно-прикладного творчества.

В полдень на площади Ленина состоялось награждение участников осенней торговой ярмарки «Осень 2019». За активное участие и высокий уровень организации обслуживания в обеспечении населения города продукцией сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей продукции ряд предприятий и индивидуальных предпринимателей были награждены дипломами и памятными сувенирами.