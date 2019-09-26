Общество

Псковичек приглашают на конкурс «Мини Мисс 2019»

Спортивный клуб «S-Fitness» приглашает юных псковичек принять участие в ежегодном детском конкурсе красоты и таланта «Мини Мисс 2019». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, кастинг состоится 8 октября в 17 часов по адресу ул. Рокоссовского, 16 (ТЦ «Сфера»).

Для участия в конкурсе приглашаются девочки от 6 до 12 лет. Внимание, количество мест ограничено - всего 15 участниц.





«Наш конкурс красоты и талантов «Мини Мисс» является замечательной возможностью детям проявить свои таланты, а родителям - творческую изобретательность», - пояснила организатор конкурса, менеджер клуба «S-Fitness» Ирина Гаевская.





Традиционно организаторами конкурса являются спортивные клубы «S-FITNESS» и «Супер фитнес». Информационный партнер конкурса - Псковская Лента Новостей.





Запись и вся информация по телефону 55-77-75 или в официальной группе клуба «Вконтакте».